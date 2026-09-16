Balance das axudas de prevención de incendios forestais

A Xunta de Galicia destinou este ano preto de 8 millóns de euros a actuacións preventivas fronte aos incendios forestais en montes veciñais en man común e agrupacións forestais de xestión conxunta, case o dobre dos 4,8 millóns mobilizados en 2025. O balance figura nun informe da Consellería do Medio Rural coñecido esta semana polo Consello da Xunta.
Do investimento previsto para 2026, unha parte corresponde ás axudas da convocatoria de 2025, executadas este ano. Esta liña conta cun orzamento de 5,4 millóns de euros e permitiu apoiar 283 entidades, que desenvolveron actuacións sobre unha superficie global de 7.993,61 hectáreas. O prazo para completar estes traballos rematou este martes, 15 de setembro.
A segunda vía de intervención corresponde ás actuacións preventivas directas promovidas pola Administración autonómica mediante licitación pública. Neste ámbito, a Dirección Xeral de Defensa do Monte investiu máis de 2,4 millóns de euros e aprobou 63 expedientes durante 2026. Os traballos esténdense por máis dun cento de concellos, distribuídos nos dezanove distritos forestais de Galicia.
Medio Rural aposta por adaptar a prevención a un escenario marcado por episodios meteorolóxicos extremos e incendios de maior intensidade e complexidade
As actuacións céntranse principalmente na creación, conservación e mellora das redes terciarias de faixas de xestión da biomasa. Entre os traballos figuran a intervención en vías e camiños forestais, a apertura de devasas, o acondicionamento de faixas auxiliares de pistas, as rozas e a creación de áreas cortalumes. O obxectivo é reducir a continuidade da vexetación e dificultar a propagación do lume.
A Consellería do Medio Rural sitúa estas medidas no marco do Pladiga 2026, que aposta por adaptar a prevención a un escenario marcado por episodios meteorolóxicos extremos e incendios de maior intensidade e complexidade. O plan considera a silvicultura preventiva e as infraestruturas de defensa elementos fundamentais para reforzar a capacidade de resposta ante os lumes.
O modelo combina as achegas ás entidades propietarias e xestoras dos montes coa intervención directa da Xunta en zonas consideradas estratéxicas. As axudas en concorrencia competitiva priorizan factores como o risco de incendio, a superficie forestal, a existencia de instrumentos de ordenación ou xestión e a certificación forestal.
O balance tamén permite situar o investimento nunha perspectiva máis ampla. Na última década, Medio Rural destinou algo máis de 30 millóns de euros ás axudas preventivas para comunidades de montes veciñais en man común, cunha media aproximada de 429 entidades beneficiarias en cada convocatoria. A Administración defende que esta combinación de colaboración e actuación directa permite reforzar a prevención e optimizar os recursos públicos. As actuacións buscan anticiparse ao risco e mellorar a protección forestal galega.