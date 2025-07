Baixada na recría de cruces en Silleda e récord de prezo nun becerro carniceiro

A poxa desta semana en Silleda experimentou unha tendencia á baixa na maioría de categorías de becerros de recría, en especial nos cruces, que depreciáronse en tódalas categorías. Por exemplo, os machos cruces de 21 a 50 días perderon 73 euros de media na última semana, en tanto as femias da mesma idade caeron 13 euros.

Na recría de frisóns experimentáronse altibaixos, en función do treito de idade, se ben a categoría máis numerosa, a de machos de 21 a 50 días, perdeu 9 euros de media.

Os datos de prezos medios en tódalas poxas convén tomalos como referencia aproximada, pois no prezo medio inflúen as características dos animais que entran en cada sesión, a parte da coxuntura do mercado.

En becerros carniceiros, destaca o récord absoluto que se acadou na sesión deste martes, cun animal que chegou a 2.699 euros, superando en 12 euros a marca anterior, do pasado 27 de maio. O exemplar, adquirido polo matadoiro Albresa (A Coruña) era un macho mestizo con etiqueta de Ternera Gallega Suprema, nado o 29 de setembro do 2024 e procedente dunha gandería de Castroverde (Lugo).

En canto ás cotizacións medias dos becerros, esta semana houbo unha baixada media de arredor de 100 euros, con altibaixos nas distintas categorías. Subiron as femias cruces e os machos de Rubia galega, pero baixaron as femias de Rubia galega e os machos cruzados.

En vacún maior, por último, rexistrouse unha leve baixada nas vacas de categoría extra (- 65 euros), en tanto que as de primeira repetiron prezos da anterior sesión (+ 1 euro).

Poden consultarse neste documento tódolos prezos da Lonxa de vacún, así como as cotizacións das mesas de prezos de porcino e ovos.