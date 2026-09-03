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Baixada na Mesa de Prezos de Ternera Gallega

Campo Galego
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Baixada na Mesa de Prezos de Ternera Gallega

Os prezos do gando que concorreu esta semana ao recinto feiral do Mercado de Amio mantéñense con respecto á sesión anterior para o vacún de recría e o mediano e maior de abasto.

En canto á Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega, decidiu por unanimidade baixar 0,03 euros os prezos das canais de todas as clasificación e as categorías desta carne.

Finalmente, a asistencia ó mercado chegou ás 1.446 reses, 171 máis que á do día 26 de agosto. En detalle, pasaron 1.981 cabezas de vacún menor (151 máis que na sesión anterior); 36 de vacún mediano (-3 animais) e 119 de vacún grande (23 máis que na do 22 de xullo).

Cotizacións do 2 de setembro de 2026

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