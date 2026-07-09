Inicio / Leite / Baixada esta semana dos produtos lácteos nos mercados internacionais



Baixada esta semana dos produtos lácteos nos mercados internacionais

Ir a los comentarios

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este xoves as cotizacións desta segunda semana de xullo dos produtos lácteos, a baixada de prezos, tamén no resto de mercados internacionais.

En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta segunda semana de xullo para os produtos lácteos son as seguintes:

-Manteiga: 383 €/100 kg, – 2,1 % nas últimas catro semanas
-Leite desnatado en po (SMP) 269 €/100 kg, – 1,6 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 318 €/100 kg, -2,0 % ,,
-Queixo cheddar: 328 € /100 kg +4,8 % nas últimas catro semanas

Captura de pantalla 2026-07-09 161335

O prezo do leite spot en Italia segue subindo ata os 0,455 euros o litro.

En Estados Unidos e Oceanía (Australia e Nova Zelandia) as últimas cotizacións son as seguintes:

Captura de pantalla 2026-07-09 161351

A poxa da cooperativa neozelandesa Fonterra celebrada este martes, 7 de xullo, rematou cunha baixada do 4,9%. Destaca a caída do prezo da manteiga (-5%); do leite enteiro en po (-4,4%) e especialmente do queixo (-12,3%).

Por último, o informe do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea avanza que os costes de alimentación para as ganderías de vacún de leite baixaron de media nun 5,6 % nesta segunda semana de xullo en relación a hai un mes e os de enerxía baixaron nun -6%.

Captura de pantalla 2026-07-09 161408

Descarga aquí o informe completo do Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea

 

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información