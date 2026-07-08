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Baixada dos becerros de recría en Amio e moi parado o mercado de vacún maior

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No Mercado de Amio houbo unha baixada de 10 euros no prezo da recría das razas Cruces Industrial Cor e Frisoa, que se suma ás baixadas das semanas pasadas. Ademais, apréciase moita lentitude no mercado de vacún maior para matadoiro.

En canto á Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega, a Mesa de Prezos decidiu por unanimidade unha nova baixada de 0,02 euros os prezos de todas as canles de ambas as categorías, Suprema e Tenreira.

Finalmente, a asistencia baixou en 414 animais, transcorrendo un total de 918 reses. En detalle, houbo 807 cabezas de vacún menor (384 menos que na sesión do 1 de xullo); 36 de vacún mediano (+14 animais) e 74 de vacún grande (-45 reses).

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