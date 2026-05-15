Inicio / Carne / Baixada de prezos do vacún de carne en España polo aumento da oferta e a caída da demanda e da exportación



Baixada de prezos do vacún de carne en España polo aumento da oferta e a caída da demanda e da exportación

O barómetro mensual do mes de abril elaborado pola organización interprofesional Provacuno recolle a tendencia baixista nos prezos que comezara en marzo. O descenso esténdese a todas as categorías de animais e tipos de produto cárnico. Os motivos son a caída da demanda dos consumidores finais e o aumento da oferta polos partos e remates de cebo primaverais

Campo Galego
Ir a los comentarios

BEEFMASTER carne

A caída do consumo interno pola suba dos prezos para os consumidores finais, a falta de reposición de gando polas restricións sanitarias ao movemento, e a redución de operacións dos matadoiros pequenos e medianos foron a tónica dun mes de abril que tamén se viu condicionado pola Semana Santa. Son as principais conclusións do estudo mensual que elabora a interprofesional do sector bovino Provacuno.

O barómetro de Provacuno realízase en colaboración con Mercolleida e empréganse datos das lonxas de Binéfar, Lleida e Salamanca e, entroutras entidades, a Comisión Europea, O Ministerio de Agricultura ou o Instituto Nacional de Estatística.

Mercado de canais

Por categorías, os añojos -de entre 12 e 24 meses- de clasifi­cación R e pesos intermedios acadaron un prezo medio de 7,31 €/kg, é decir 0,54 € máis respecto a abril de 2025 pero 14 céntimos menos que respecto a marzo deste ano. Na clasifi­cación U, para o mesmo rango de peso, a cotización siituouse en 7,52 €/kg, cuhna suba interanual de 0,56 €/kg e un retroceso mensual de 0,14 €/kg.

Respecto das femias cruzadas, a tenreira R de pesos intermedios rexistrou un prezo de 7,46 €/ kg, e a de categoría U alcanzou os 7,69 €/ kg. Estas cifras representaron aumentos interanuaies de 0,66 €/kg e +0,70 €/kg, respectivamente. Pero no balance co mes anterior tiveron descensos de 11 e 10 céntimos respectivamente.

Os rexistros das principais lonxas analizadas por Provacuno reflicten que as canais de frisón se pagaron a 6,87 €/kg para os animais de máis de 220 quilos, situándose 0,53 €/ kg por riba do mesmo mes do ano pasado e cunha caída de 0,10 €/kg respecto a marzo de 2026.

As cotizacións seguen moi por riba das de hai un ano pero acumúlanse dous meses de baixada de prezos

Como nos meses anteriores, a demanda interna mantense á baixa polos prezos que o consumidor percibe elevados. Dese xeito, optan pola carne picada ou polo porco e a carne de polo. Igual que en marzo, os matadoiros seguen manexando marxes moi estreitas e co problema engadido das dificultades para valorizar a totalidade da canal (especialmente as partes dianteiras). Ademais de ter uns almacéns saturados por causa da menor saída de produtos ao mercado.

Provacuno constata que a carne española perdeu competitividade na exportación fronte a países máis agresivos en prezo, como Brasil e Polonia, se ben tamén afectaron factores administrativos e sanitarios. As restriccións derivadas da Dermatose Nodular Contaxiosa (DNC) mantiveron paralizados os envíos de animais vivos en abril.

O mes pasado rexistrouse un incremento da oferta, tanto pola estacionalidade da primavera como polo comportamento do mercado libre. Unha vez máis, os gandeiros sen contrato aceleraron as saídas ante a expectativa de maiores caídas e ofreceron animais por baixo das cotizacións de referencia, arrastrando os prezos oficiais á baixa.

Por categorías, os machos cruzados concentraron as maiores variacións. A dependencia da exportación e o exceso de exemplares pesados con alto nivel de engraxamento dificultaron a súa comercialización. As femias e o frisón resistiron inicialmente pero acabaron cedendo ante la situación xeral do mercado.

Dende Provacuno indican que os gandeiros seguen sufrindo un efecto de pinza sobre as súas marxes: mentres o prezo de venda a matadoiro caeu de forma sostida, os custes de reposición se mantiveron elevados.

Mercado en vivo

Os últimos datos do Servicio de Comercio Exterior Ganadero (Cexgan) son de febreiro e reflicten que as exportacións españolas de gando bovino en vivo con destino a países terceiros continuaron totalmente paralizadas.

En todo o mes non se realizou ningún envío de animais, fronte as 11.977 cabezas exportadas en febreiro de 2025, o que supón unha caída interanual do 100 %. As restricións derivadas da DNC e os prezos pouco competitivos no mercado internacional, continúan dificultando a recuperación das exportacións.

As exportacións de gando bovino en vivo mantivéronse paralizadas nos dous primeiros meses do ano

A ausencia de operacións impide establecer un reparto por destinos durante o comezo de 2026. Pero sábese que nos primeiros meses de 2025 Marrocos concentraba a meirande parte das compras de gando español, con 13.381 ca­bezas importadas entre xaneiro e febreiro. Líbano foi o segundo destino, con 4.681 animais, mentres que Libia recibiu 2.315 cabezas neses dous primeiros meses.

MERCADO VACUN VIVO

A reapertura dos mercados internacionais seguirá condicionada tanto pola evolución epidemiolóxica da DNC e outras doenzas como pola capacidade do sector para recuperar atractivo fronte a outras orixes de países competidores.

Animais de cebo

A Semana Santa reduciu a actividade comercial e ralentizou as operacións de compra e as saídas hacia matadoiro. A menor fluidez contribuíu a moderar a necesidade inmediata de reposición nos cebadeiros, favorecendo un mercado tranquilo e con escaso volume de operacións. Hacia final de abril, a actividade recuperou parcialmente o ritmo habitual, pero cunha actitude de prudencia por parte dos gandeiros.

O máis destacado foi a des­conexión entre a evolución do mercado e a reposición. Mentres as cotizacións do gando para sacrificio continuaban debilitándose, os prezos dos animais de cebo apenas se corrixiron.

Os gandeiros están dando saída aos animais antes do previsto polo temor a posibles baixadas de prezos e subas de custes

A escasa dispoñibilidade de reposición -nacional e importada- actuou como sostén para o mercado. Francia mantivo unha oferta moi reducida e Irlanda evolucionou a unha moderación progresiva, con exemplares de máis peso e mellores calidades respecto de semanas anteriores, pero sen provocar unha relaxación relevante no conxunto do mercado.

O barómetro de Provacuno inclue un gráfico cos custes de produción

O barómetro de Provacuno inclue un gráfico cos custes de produción

O deterioro da rendibilidade, pola combinación de carne á baixa e custes de produción elevados, levou especialmente os cebadeiros pequenos a racionalizar as entradas. A estratexia dominante consistiu en manter compras limitadas, evitando deixar baleiras as instalacións, pero sen asumir grandes volumes aos prezos actuais.

Algúns operadores comezaron a retrasar decisións de compra á espera de posibles axustes máis adíante, confiando en que o aumento estacional da oferta permita aliviar parcialmente a tensión sobre as cotizacións.

Balance ata marzo

Durante febreiro de 2026, os matadoiros españois sacrificaron 182.912 cabezas, o que supón es­tabilidade respecto a febreiro de 2025. A produción en canal alcanzou as 55.419 toneladas, cun incremento interanual do 3,25%. Este comportamento explícase polo aumento do peso medio en canal, que se elevou ata os 302,98 kg por animal (+3,28%), consolidando a tendencia de canais máis pesadas. A balanza comercial exterior mantivo un saldo positi­vo, cunhas exportacións totais (fresco e conxelado) de 19.232 toneladas fronte a unhas importacións de 12.542 toneladas.

Portugal, Arxelia e Italia seguen sendo os principais mercados da carne de vacún español

As exportaciones de carne fresca chegaron a 16.530 toneladas, cun crecemento in­teranual do 9%. Portugal, Arxelia e Italia volveron ser os principais compradores. As importacións de carne fresca foron de 9.508 toneladas, un 4% menos que o ano anterior, con Países Baixos, Italia e Alemania como principais provedores.

IMPORTACIONS DE CARNE

En carne conxelada, as exportacións caeron un 1%, ata as 2.702 tonela­das, con Francia, Portugal e Italia como destinos maioritarios. As importacións tamén retrocederon, situándose en 3.033 toneladas (un 8% menos), procedentes principalmente de Países Baixos, Brasil e Polonia.

O comercio exterior de animais vivos viuse condicionado por factores sanitarios, cunha ausencia total de exportacións de bovino. As importacións tamén caeron: as entradas de mamóns nun 6,28%, e as de pasteiros nun 16,47%.

Provacuno conclúe que as cotizacións da carne de vacún retomaron en febreiro a tendencia alcista tra-la breve pausa rexistrada en xaneiro. O IPC da carne de vacún medrou un 0,60 %, o que amosa un encarecemento moderado dos prezos para o consumidor final.

Pódese consultar o barómetro completo no seguinte DOCUMENTO:

Barometro_VACUNO_042026v372

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información