Baixada da recría e dos becerros carniceiros en Silleda

A suspensión do mercado do pasado martes pola coincidencia da Semana Verde condicionou a sesión de hoxe da Central Agropecuaria de Galicia, cunha maior afluencia de becerros de recría este martes en Silleda e prezos á baixa, nun contexto xeral do mercado tamén con descenso paulatino das cotizacións. A sesión de vacún maior non se celebrou e volverá reanudarse a vindeira semana.
Con respecto á última sesión, do pasado 26 de maio, os becerros de recría de raza frisona mantiveron os prezos, incluso con subas de 20 euros na categoría de 15 a 20 días. Sen embargo, nos becerros de cruce, a tendencia foi á baixa: unha media de 20 euros menos nos máis novos; case 70 nos machos de 21 a 50 días e case 100 tamén nos machos de máis de 50 días. As femias rexistraron caídas, pero moito menores.
Os becerros carniceiros de cruce baixaron de media arredor de 70 euros nos machos e 60 as femias. E os de raza Rubia Galega caeron uns 115 euros os machos e as femias subiron 35 euros de media.
Tralo forte descenso nas cotizacións do 2025 e despois dun inicio de 2026 bastante plano, onde reinou a estabilidade, o prezo do porcino cebado subiu esta semana dous céntimos en quilo para todas as categorías, desde o Selecto ao Normal. Nos bacoriños non houbo cambios.
No resto de especies gandeiras, nos ovos segue á tendencia á baixa en todos os tamaños, tanto para os rubios como nos brancos, mentras que as galiñas de desvelle e os coellos non sufriron cambios a respecto da semana anterior.