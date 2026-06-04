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Baixa Ternera Gallega e tende á baixa o vacún maior en Amio

Campo Galego
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Baixa Ternera Gallega e tende á baixa o vacún maior en Amio

O Mercado de Amio contou esta semana cunha asistencia de gando baixa debido á ausencia de vacún para a recría. Como é habitual, nas semanas que non hai mercado de recría en Silleda, neste caso pola celebración da Semana Verde, tampouco se celebra en Amio, por preferencia dos compradores.

Así, esta semana entraron en Amio 98 reses, das cales 15 foron de vacún mediano e 83 de vacún maior de matadoiro. En canto a prezos do gando, a organización detecta tendencia á baixa no vacún maior de matadoiro.

A Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega decidiu por unanimidade baixar 0,02 euros os prezos de todas as canais de ambas as categorías Suprema e Tenreira.

Cotizacións do 3 de xuño

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