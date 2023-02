Bacterias beneficiosas para aproveitar mellor os nutrintes e reducir o uso de fertilizantes

A agricultura camiña cara a unha produción máis respectuosa e sostible, coa aprobación de novas normativas cada vez máis esixentes en materia de biodiversidade e medio ambiente. Neste contexto presente e futuro cada vez máis restritivo cos fertilizantes e fitosanitarios, o Grupo Soaga adiántase co lanzamento de dous novos produtos bioestimulantes a base de microorganismos en solución: NITROFIX e LIBERPLUS.

Estas biosolucións están ideadas para reducir e substituír parcialmente os fertilizantes nitroxenados e fosfatados. Pero ademais, estes dous produtos achegan outros beneficios que van máis aló do suplimento de nutrintes, por exemplo a produción de fitohormonas que estimulan o crecemento, o enriquecemento da diversidade do chan (tan importante para manter o equilibrio da planta co medio) ou a compatibilidade de aplicación cos herbicidas.

Fertimón Tech, a nova gama de produtos de última xeración

Na súa aposta pola innovación, o Grupo Soaga saca ao mercado estes dous novos produtos de cara a esta nova tempada agrícola que está a piques de comezar como unha forma de axudar aos produtores a obter un maior rendemento e lograr unha redución dos custos.

Ambos estimulantes naturais, que forman parte da nova gama de produtos de última xeración Fertimón Tech, comparten a mesma formulación líquida con bacterias vivas e viables, sen esporas liofilizadas. Isto facilita a súa aplicación e proliferación no campo, favorecendo unha colonización máis rápida ca outros produtos similares do mercado.

Estas solucións líquidas pódense usar mesturadas coa maioría dos herbicidas do mercado, o que reduce gastos e minimiza o tempo de aplicación

Ademais, son compatibles coa maioría dos herbicidas sen que iso afecte á supervivencia das bacterias. Isto permite un aforro de custos á hora da aplicación en campo, xa que na mesma pasada de tractor ou maquinaria de pulverización utilizada pódense aplicar mesturados o herbicida e o bioestimulante.

Auxe no uso de bioestimulantes e novas solucións

Desde o Grupo Soaga recalcan a importancia exponencial que está a cobrar o uso dos bioestimulantes, os microorganismos e demais medidas alternativas aos fitosanitarios e fertilizantes tradicionais.

“Grazas a este tipo de produtos que se poden aplicar en calquera época do ano sen restricións despreocupámonos da emisión e escorrentía de contaminantes, melloramos as propiedades do chan e non danamos o medioambiente”, asegura Rafael Gago, responsable do departamento de Innovación do Grupo Soaga.

Este tipo de produtos, autorizados para agricultura ecolóxica, poden aplicarse en calquera época do ano sen restricións

Estes produtos están autorizados en agricultura ecolóxica. Con todo, dada a súa efectividade, no Grupo Soaga están seguros de que NITROFIX e LIBERPLUS serán un éxito tanto en agricultura orgánica como convencional. “A práctica irá demostrando todo o seu potencial e os seus beneficios e rompendo calquera reticencia inicial que poida xurdir á súa utilización”, conclúe Rafael Gago.