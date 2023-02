As axudas por ecoesquemas estarán exentas de tributación no IRPF durante a aplicación da nova PAC

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, sinalou hoxe, aos integrantes do Comité Asesor Agrario, que as axudas que cobrarán os agricultores e gandeiros por acollerse a algún do nove ecorrexímenes previstos na Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027 estarán exentas de tributación no IRPF ao longo deste cinco anos.

O orzamento anual para os ecorrexímenes é moi alto, xa que alcanza os 1.100 millóns de euros, o que representa o 23 % do orzamento total das axudas directas que perciben os agricultores e gandeiros en España.

Os ecorrexímenes son unha figura nova que se introduciu por primeira vez en ca PAC que entrou en vigor o pasado 1 de xaneiro e o seu obxectivo é incentivar e remunerar as prácticas agrícolas e gandeiras beneficiosas para o clima e o medio ambiente. Os produtores poden acollerse a eles de forma voluntaria.

Axudas ás organizacións agrarias para labores de asesoramento

Luís Planas tamén informou durante a primeira sesión do Comité Asesor Agrario deste ano que as principais organizacións estatais de representación agraria terán á súa disposición un paquete de axudas de 4 millóns de euros para que poidan acometer en 2023 labores de divulgación e asesoramento derivadas da xestión das solicitudes de axudas da PAC que tramiten.

O ministro considerou de especial importancia que cada agricultor e gandeiro logre saber a parte específica da normativa que debe aplicar á súa explotación neste primeiro ano de entrada en vigor da PAC 2023/27, unha tarefa para o que, ao seu xuízo, é necesario fortalecer os servizos de asesoramento ligados ao proceso de xestión de axudas de Asaja, COAG, UPA, Unión de Uniones e Cooperativas Agro-alimentarias.