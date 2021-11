Axudas Next Generation para instalación de enerxías renovables en explotacións agrogandeiras

O Inega vén de publicar a convocatoria de importantes liñas de subvención destinadas á produción de enerxía mediante paneis fotovoltaicos e aeroxeradores, así como á súa almacenaxe en baterías, uns incentivos aos que se poden acoller todo tipo de empresas, entre outras as ganderías e as industrias agroalimentarias

Coñecemos máis detalles das novas liñas de axudas para instalación de enerxías renovables en explotacións gandeiras e industrias agroalimentarias da man de Tecgal Enerxía, unha empresa galega especializada en deseño e colocación de placas solares e aeroxeradores, eficiencia enerxética e sistemas de produción térmica.

O Instituto Enerxético de Galicia publicou o pasado 6 de outubro no DOG a convocatoria das subvencións Next Generation da Unión Europea destinadas a sistemas de autoconsumo e almacenamento eléctrico en empresas, ás que se poden acoller as explotacións agrogandeiras.

Coa importante suba que está a experimentar o recibo da luz, o pago da factura eléctrica é, a día de hoxe, un dos principais custos de produción de calquera granxa

As axudas desta convocatoria teñen como obxectivo o desenvolvemento de enerxías renovables, concretamente o autoconsumo e o almacenamento eléctrico no sector servizos e noutros sectores produtivos e supoñen unha gran oportunidade para avanzar no ámbito das enerxías renovables debido á súa importante contía.

Estes incentivos ás enerxías renovables enmárcanse dentro do Plan de recuperación europeo post- covid

Estes incentivos enmárcanse dentro do Plan de recuperación europeo post-covid e a convocatoria ten o seu encaixe nos programas estatais aprobados polo Real Decreto 477/2021, do 29 de xuño, no marco dos obxectivos perseguidos polo Plan nacional integrado de enerxía e clima (PNIEC) 2021-2030, aínda que a entidade responsable da execución destes programas de axuda na comunidade autónoma de Galicia, será o Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

Tres anualidades, de 2021 a 2023

Para financiar esta convocatoria de axudas, o Inega dispón nos seus orzamentos de máis de 19 millóns de euros procedentes dos programas de incentivos de autoconsumo e almacenamento, promovidos polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, actuacións financiables co mecanismo de recuperación e resiliencia, establecido polo Regulamento (UE) núm. 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021.

A resolución das solicitudes farase por orde de entrada por rexistro e ata esgotar o crédito dispoñible

A resolución publicada no DOG o pasado día 6 de outubro aproba a convocatoria para os anos 2021-2023 do procedemento de concesión de axudas ao desenvolvemento destas enerxías renovables, é dicir, a realización de instalacións de autoconsumo, con fontes de enerxía renovable, no sector servizos ou outros sectores produtivos, con ou sen almacenamento, e tamén a incorporación de almacenamento en instalacións de autoconsumo xa existentes. Tamén se consideran actuacións subvencionables, dentro destes programas de incentivos, as instalacións illadas da rede.

A concesión destas axudas realizarase en réxime de concorrencia non competitiva, de modo que as solicitudes presentadas en prazo e que cumpran cos requisitos establecidos nas bases reguladoras resolveranse por orde de entrada por rexistro e ata o esgotamento do crédito.

O prazo de presentación permanece aberto desde o pasado 21 de outubro

As subvencións previstas nesta convocatoria con cargo aos orzamentos do Inega e coa repartición plurianual recollida na seguinte táboa financiaranse con fondos europeos procedentes do mecanismo de recuperación e resiliencia. O importe total asignado a esta convocatoria ascende a 19.807.118 euros, cunha distribución para fotovoltaica, eólica e almacenamento.

Importe 2021: 1.442.476 €

Importe 2022: 10.189.782 €

Importe 2023: 7.357.374 €

Importe 2024: 817.486 €

Un prazo de 18 meses para executar a instalación

Entre a documentación a presentar para a solicitude de axuda, achegarase unha memoria técnica descritiva da actuación a acometer, que empresas especializadas como Tecgal Enerxías, con máis de 15 anos de experiencia no sector, encárganse de realizar, para facilitar deste xeito os trámites ás empresas interesadas en acollerse a estas axudas, así como a posterior instalación dos equipos.

Subvenciónase tamén a retirada e substitución de cubertas de fibrocemento que conteñan amianto

O prazo máximo de execución e xustificación das actuacións será de 18 meses contados desde a data de notificación da resolución de concesión da subvención. As axudas cobren tanto o custo do sistema de enerxía renovable e a súa instalación, como as obras necesarias para a súa colocación, tanto materiais como obra civil. Ademais, subvenciónase tamén a retirada e substitución de cubertas de fibrocemento que conteñan amianto así como o aproveitamento do espazo para aparcamento ou outros usos.

Destinadas a todo tipo de empresas

Poderán optar a esta liña de axudas todo tipo de empresas, aínda que a porcentaxe de subvención oscilará entre o 15% e o 50% dependendo dun baremo segundo o tipo de beneficiario e instalación de que se trate (eólica ou fotovoltaica), chegando ao 65% no caso de colocación de sistemas de almacenamento mediante baterías.

As subvencións concedidas ao amparo desta convocatoria serán incompatibles con outras axudas destinadas á mesma finalidade

As subvencións concedidas ao amparo desta convocatoria serán incompatibles con outras axudas, subvencións ou recursos destinados á mesma finalidade e se a explotación ou empresa beneficiaria se atopa nun dos municipios declarados prioritarios en materia de reto demográfico (concellos de menos de 5.000 habitantes ou de ata 20.000 habitantes cuxos núcleos urbanos teñan unha poboación igual ou menor a 5.000 habitantes), o importe total da axuda verase incrementado nun 5% adicional.

