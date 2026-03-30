Axudas da Xunta para compensar ao sector agrogandeiro polos efectos da guerra contra Irán

Alfonso Rueda destaca que o paquete global de axudas da Xunta supón 157 M€ a través de 20 liñas de actuación. Deles, 19,4 M€ destinaranse ao sector agrogandeiro

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, comparece para darO presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Consello aprobou hoxe “activar un Plan de 157 millóns de euros para atender aos sectores con máis dificultades e ás familias vulnerables fronte as consecuencias da guerra en Oriente Medio”.

Trátase dun plan con vinte liñas de actuación que contempla políticas de choque enerxético, apoio financeiro ás empresas, protección social e impulso á transición enerxética, así como actuacións encamiñadas á resiliencia loxística e propostas de reforma normativa e fiscal. “Estamos antes unha crise excepcional e as medidas tamén teñen que selo”, indicou o conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos.

O sector agrario recibirá 19,4 M€ para a modernización das explotacións mediante a incorporación de tecnoloxías de agricultura de precisión, así como de maquinaria e produtivos orientados á mellora da eficiencia e para a redución da dependencia de insumos externos.

Dentro destas axudas, destaca a achega de 10,8 millóns para a estratexia de promoción agroalimentaria, especialmente para impulsar iniciativas orientadas ao fortalecemento das cadeas curtas de comercialización, á valorización do produto local, á trazabilidade e á diferenciación nos mercados.

Nas medidas da Xunta, destacan 62 millóns de euros para empresas e pemes, 6,2 millóns de apoio ás familias, 25,5 M€ para o sector pesqueiro, 19,4 millóns para o sector agrario, 39,3 millóns de euros para eficiencia enerxética e 5 millóns para o sector turístico.

O Goberno galego mantivo reunións cos sectores máis afectados para “coñecer e primeira man o impacto no tecido produtivo”, indicou Corgos. Deste xeito, os obxectivos do plan céntranse nos sectores produtivos para reducir o impacto do incremento de custos enerxéticos e loxísticos, soster a actividade económica e o emprego, reforzar a resiliencia das cadeas de subministración, acelerar os investimentos en transición enerxética e eficiencia e facilitar a adaptación das empresas galegas a un escenario internacional máis complexo.

As medidas esténdense tamén ao conxunto da sociedade, para protexer aos fogares fronte á inflación enerxética.

Priorización e execución coordinada

O plan incorpora un marco de gobernanza, seguimento e avaliación que permite priorizar as actuacións, medir o seu impacto e garantir unha execución coordinada e eficaz entre administracións.

Deste xeito, entre as actuación máis urxentes que se van levar a cabo figuran, segundo explicou o presidente “os 62 millóns de euros dos préstamos” que o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) destina a empresas afectadas polo incremento dos custes enerxéticos e polas disrupcións nas cadeas de subministración, “para que teñan liquidez e poidan continuar coa súa actividade”.

Ademais implantarase un procedemento extraordinario de tramitación acelerada para solicitudes de financiamento empresarial, que permitirá resolver expedientes nun prazo máximo de 10 días. E levarase a cabo a axilización administrativa e simplificación de procedementos para proxectos estratéxicos nos ámbitos das enerxías renovables, industria verde, dixitalización e TIC.

Outra das actuacións urxentes é a protección dos fogares, aos que se destinarán máis de 6 millóns de euros para moratorias, aprazamentos e condonación parcial de alugueiros das vivendas públicas, para a revisión dos contratos públicos de transporte regular e escolar para que a suba de custes non se traslade ao prezo final, e para a axilización do pagamento de medidas destinadas a achegar recursos o máis rápido posible aos fogares vulnerables, como o Bono Social Térmico, a renda de inserción social de Galicia (RISGA) e
as axudas de emerxencia social.

Os sectores produtivos reforzaranse con máis de 44,9 millóns de euros, especialmente o pesqueiro, con 25,5 M€ para a modernización de infraestruturas portuarias, lonxas e cadea de frío para mellorar a eficiencia operativa e reducir custos. Así mesmo, apoiaranse proxectos que incrementen o valor engadido da produción pesqueira mediante investimentos en transformación, comercialización, diferenciación de produto, certificación de calidade e economía circular.

Promoción do destino Galicia

Destinaranse 5 M€ para promocionar Galicia refuxio de tranquilidade e autenticidade fronte á masificación doutros destinos mediterráneos, poñendo en valor a riqueza natural, o Camiño de Santiago e a calidade gastronómica da Comunidade como elementos diferenciais. Trátase de converter a crise xeopolítica actual nunha oportunidade de mercado, ofrecendo ao turista internacional un destino seguro e estable fronte á inestabilidade en Oriente Medio e Asia.

Medidas de longo percorrido

O perfil industrial exportador de Galicia, caracterizado por unha elevada dependencia enerxética e unha forte especialización en sectores intensivos en consumo de enerxía e loxística —como a automoción, o metalmecánico, o agroalimentario, a pesca, a minería e o transporte— xunto cunha estrutura produtiva co predominio de pemes agrava a vulnerabilidade da economía galega ante o incremento dos custos.

A Administración autonómica aposta por avanzar cara a un modelo de maior autosuficiencia enerxética, destinando preto de 40 millóns de euros para, entre outras iniciativas, rehabilitar edificios para mellorar a súa eficiencia enerxética.

Así mesmo, impulsarase o autoconsumo colectivo en polígonos empresariais, onde o consumo é intensivo e o impacto da inflación enerxética afecta directamente á competitividade e ao emprego. E fomentarase a constitución de comunidades enerxéticas, para que os grupos de veciños, pemes ou entidades locais poidan asociarse para xerar e consumir a súa propia enerxía, de xeito eficiente.

O plan está dotado con máis de 157 millóns de euros para atender aos sectores afectados, que se suman aos máis de 120 M€ que o Goberno galego estima que suporá para Galicia financiar as medidas con impacto fiscal anunciadas polo Goberno central. Medidas que o Goberno galego considera “insuficientes e que lamenta que non foran consensuadas coas CC.AA”.

Ademais das actuacións no ámbito autonómico, o plan complétase con propostas dirixidas á Administración Xeral do Estado e á UE, necesarias para completar a capacidade de resposta ante unha crise de natureza global.

Así, propón ao Goberno central diversas medidas en materia de política fiscal, contratación pública, enerxía e infraestruturas, mobilidade e transporte, así como no ámbito da agricultura, a pesca e as relacións coa UE. Tamén reclamará á Unión Europea máis flexibilidade para os fondos, cofinanciación ao 100%, un novo marco de axudas do Estado para sectores afectados e, en xeral, apoio fronte á crise enerxética e loxística.

