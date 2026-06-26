Axudas da Deputación de Pontevedra a 18 cooperativas agrogandeiras

A Deputación de Pontevedra aprobou a concesión de 350.000 euros en axudas destinadas a 18 cooperativas agrogandeiras de once concellos da provincia co obxectivo de impulsar a modernización, a competitividade e a sustentabilidade dun sector considerado estratéxico para o desenvolvemento económico do territorio. Así o anunciou o presidente provincial, Luis López, quen destacou a importancia de continuar apoiando o sector primario mediante liñas de financiamento que favorezan o seu crecemento e adaptación aos novos retos.
As subvencións, que oscilan entre os preto de 2.000 e os 32.000 euros, permitirán ás entidades beneficiarias acometer actuacións de mellora das súas instalacións, adquirir maquinaria, vehículos, equipamento informático e material de oficina, así como desenvolver proxectos de dixitalización dos seus servizos e das súas canles de comercialización.
Segundo explicou López, estas achegas contribuirán a que as cooperativas “avancen na súa modernización para gañar en competitividade”, reforzando a súa capacidade para ofrecer un mellor servizo aos seus socios e responder ás demandas do mercado.
A distribución das axudas abrangue cooperativas situadas nos concellos de Cambados, Cangas do Morrazo, Forcarei, Lalín, Meaño, Moaña, Pontevedra, Portas, Ribadumia, Rodeiro e O Rosal. As comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes concentran unha parte importante dos fondos, con apoios para entidades como Campodeza, Aprodeza, Xuncoga, Gandeiros do Deza, a Cooperación Agrícola de Forcarei ou a Cooperativa O Rodo, entre outras.
Tamén resultan beneficiadas cooperativas do Morrazo, do Salnés e doutras zonas da provincia, como Adega Condes de Albarei, Cooperativa Vitivinícola Arousana, Cobideza ou Viña Almirante.
O programa de axudas busca fomentar a comercialización, transformación e valorización das producións agrogandeiras, así como promover a formación técnica, o asesoramento especializado, a investigación e a innovación tecnolóxica. Ademais, inclúe actuacións orientadas á incorporación de novas tecnoloxías, ao uso de enerxías renovables, ao aforro enerxético e á mellora dos servizos que prestan as cooperativas.
Con esta convocatoria, a Deputación reafirma o seu compromiso co fortalecemento do tecido cooperativo e co impulso dun sector clave para a creación de emprego, a dinamización económica e a fixación de poboación no rural da provincia.