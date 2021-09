A Axencia Galega da Industria Forestal participa nun proxecto que promove o uso da madeira para construción en altura

Esta semana inaugurouse o proxecto europeo EGURALT, no que participa XERA, a Axencia Galega da Industria Forestal. EGURALT enmárcase na Prioridade do Programa Interreg SUDOE dirixida a “Promover as capacidades de innovación para un crecemento intelixente e sostible”, e concretamente no Obxectivo Temático orientado a: “Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación”.

EGURALT está cofinanciado ao 85% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e conta cun orzamento total de 1.011.562,50€ euros. No proxecto, ademais de XERA, participan outras 7 entidades: NASUVINSA (Navarra de Chan e Vivenda S.A.), que actúa como xefe de filas ; SerQ (Centro de Inovação e Competências dá Foresta en Centro Portugal); CESEFOR de Castela e León; BASKEGUR (Asociación da Madeira de Euskadi do País Vasco), ADEMAN (Asociación de Empresarios da Madeira de Navarra), e XYLOFUTUR (Produits et Matériaux deas Forêts Cultivées) e ENSAPBX (École nationale supérieure d’ architecture et de paysage de Bordeaux), as dúas de Francia.

O proxecto persegue a identificación e aplicación de novos procesos e tecnoloxías dirixidos ao uso óptimo da madeira en edificios de mediana altura

Os beneficiarios do proxecto combinan unha natureza multidisciplinaria (asociacións para a promoción da construción en madeira; centros de investigación avanzada; asociacións de emprendedores; institucións educativas, entre outras) que, en conxunto, mellorarán o logro de resultados e a súa difusión no espazo SUDOE.

O Consorcio EGURALT traballará de maneira coordinada nos seguintes ámbitos: a promoción de vivenda pública de madeira en altura, o desenvolvemento de novos produtos tecnolóxicos en madeira e a transformación do sector madeireiro, sendo aspectos necesarios para o cambio de paradigma da construción no espazo SUDOE, dirixido cara a unha edificación máis sostible a partir do uso da madeira como produto local e renovable.

Búscase un cambio de paradigma na construción dirixido cara a unha edificación máis sostible a partir do uso da madeira como produto local e renovable

Este intercambio de coñecemento permitirá a aplicación de novos produtos, procesos e tecnoloxías, e grazas á súa difusión, a capitalización de coñecemento, sensibilización da sociedade e posicionamento a nivel internacional dos axentes e entidades participantes.

Entre as actividades planificadas destacan tres mesas transnacionais, sete visitas de estudo, unha guía sobre construción con madeira, talleres rexionais ou un seminario en abril de 2023. Todas as actividades e resultados do proxecto poderanse atopar na páxina web www.eguralt.eu.