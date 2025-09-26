Avanza a construción da planta de proteína vexetal de Curtis

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitou as obras da primeira planta integral de produción de proteínas vexetais de España de Curtis, promovida pola compañía In Proteins For All. Alí, reivindicou a Galicia como comunidade líder na produción nacional de proteínas grazas a esta infraestrutura.
Rueda considera que se trata dun proxecto estratéxico “que hai que apoiar”, tanto para o concello como para toda a comunidade. O investimento total, próximo aos 19 millóns de euros, permitirá a creación de 55 empregos directos, a maioría indefinidos, segundo afirmaron durante a visita.
Estas instalacións producirán producirá proteínas para a industria alimentaria a partir de legumes como fabas, garavanzos, lentellas ou chícharo mediante procesos de biotecnoloxía e química sostible. Ademais, os subprodutos transformaranse en ingredientes de alto valor engadido para sectores como a acuicultura ou a nutrición de mascotas, convertendo a planta nun exemplo de economía circular.