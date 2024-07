Autorizadas 13 hectáreas para plantación de novos viñedos en Galicia

O Ministerio de Agricultura publicou o procedemento e resultados da convocatoria de asignación de cota de novas plantacións de viñedo correspondente ao ano 2024.

No conxunto de España presentáronse solicitudes para plantar 1886 hectáreas, das que foron concedidas 928 ha. No caso de Galicia foi unha das Comunidadades nas que máis solicitudes se presentaron, 70, das que foron concedidas 59. En canto a superficie, e dadas as limitacións a novas plantacións de viñedo que establece a Unión Europea, solicitáronse 22 hectáreas de novas plantacións, das que o Ministerio de Agricultura, finalmente concedeu 13 para este ano.

En concreto, a Denominación de Orixe Rías Baixas recibe autorización para 7 novas hectáreas de viñedo; séguelle a DO. Monterrei con 3 hectáreas e Valdeorras con 2. As DO´s Ribeira Sacra e Ribeiro reciben autorización para plantar media hectárea cada unha.