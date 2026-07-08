Autorización para aplicar produtos fitosanitarios con drons: A Xunta urxe ao Ministerio de Agricultura que avance nas negociacións con Bruselas

A Consellería do Medio Rural solicitou esta pasada tarde ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación información sobre os avances nas negociacións ante a Unión Europeo para poder aplicar tratamentos fitosanitarios específicos a través de dron. Así llo trasladou a conselleira María José Gómez ao ministro Luis Planas na reunión da Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural, celebrada este martes de xeito telemático.
Desde Galicia séguese a reclamar que se flexibilice a normativa para os tratamentos aéreos con fitosanitarios, que actualmente é moi restritiva, permitindo só a aplicación de abonos foliares. Tamén, para poder incorporar novos produtos, especialimente insecticidas e tratamentos contrar o mildio ou o oídio, que se poidan empregar especificamente para isto. Neste senso, lembrou a situación do verme defoliador do millo, unha praga para a que se ten pedido a excepcionalidade para aplicar tratamentos específicos mediante dron. A aplicación aérea dos tratamentos reduce de xeito considerable os custes de produción, aumenta a eficiencia e, a diferencia dos medios mecánicos, non dana o cultivo cando o millo acada un alto grao de crecemento.
Por outra banda, tamén insistiu na necesidade de permitir un uso xenérico dos drons na aplicación de tratamentos de xeito aéreo, especialmente naquelas zonas de difícil acceso ou condicionadas pola propia orografía, como pode ser a Ribeira Sacra.
Dende a Xunta lembran que actualmente o uso de drons para aplicación de tratamentos con fitosanitarios non está permitido salvo en casos especiais, que requiren autorización expresa por parte do órgano competente, ou cando sexan promovidas pola propia administración tanto para o control de pragas moi graves ou que supoñan unha rápida extensión sobre determinados cultivos ou áreas específicas.
Apertura da exportación a Marrocos
Nesta reunión, a conselleira do Medio Rural volveu reclamar ao Ministerio que concrete que fixo para negociar con Marrocos para permitir de novo a venda de bovinos procedentes de España a este país, que é un dos mercados principais de exportación. Lembrou que Marrocos mantén pechada a fronteira con España por mor da Dermatose Nodular Contaxiosa (DNC), pese a que non se detectaron novos casos desde o mes de marzo, nin en Cataluña nin Aragón.
Neste sentido, urxiu que se comece a flexibilizar esta situación, co fin de permitir de novo as vendas de bovino, xa que se trata dun mercado fundamental para que os produtores galegos poidan manter prezos estables e garantir a rendibilidade das súas explotacións.
Outras demandas ao Ministerio de Agricultura
No contexto desta reunión, a conselleira instou novamente ao Goberno central a tomar medidas que protexan ao produtores ante as baixadas dos prezos do leite nos contratos, tanto dentro do Paquete Lácteo como con modificacións na Lei da cadea alimentaria.
A maiores tamén solicitou que o MAPA xestione co Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico un plan de control de fauna salvaxe participado polas comunidades autónomas, co obxectivo de mitigar os riscos que poidan causar este tipo de animais, con enfermidades como a peste porcina africana.