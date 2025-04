Austria, un modelo en Europa de relevo xeracional agrario e producción ecolóxica

Austria é un dos países máis ricos de Europa, con maior renda per cápita e nivel de vida, pero está orgulloso do seu sector primario. Tanto que é o país da UE con agricultores e gandeiros máis novos, que contan cunha alta consideración por parte da sociedade. Tamén é o que dedica maior porcentaxe da súa superficie agraria á produción ecolóxica.

O país foi visitado recentemente por un grupo de gandeiros e técnicos galegos para coñecer o sistema de produción e transformación nas granxas leiteiras. Esta é unha radiografía dun país que entrou na UE 10 anos máis tarde ca España e conseguiu manter o seu sistema tradicional de produción aumentando as exportacións.

Austria é un dos 10 países máis ricos do mundo en termos de PIB per cápita pero mantén con orgullo o seu sistema agro-gandeiro

Austria abarca 83.871 km², case 3 veces a superficie de Galicia, aínda que unha parte considerable do seu territorio está ocupada polos Alpes, o que reduce a superficie agraria útil a 3,4 millóns de hectáreas. Só un terzo do territorio do país está por baixo dos 500 metros de altitude.

A economía rural está estruturada a pequena escala e ten unha forte tendencia á sustentabilidade e ao coidado da natureza. O programa gobernamental ÖPUL, de carácter agroambiental, fomenta unha agricultura e gandaría extensiva e respectuosa cos hábitats naturais. A produción forestal é tamén parte do mix de ingresos das explotacións familiares.

Un terzo do territorio austríaco é superficie agraria e as estritas normas ambientais prevalecen na produción agrícola e gandeira

En Austria hai arredor de 105.000 explotacións agrarias, gandeiras e forestais e case a metade manteñen a súa actividade a tempo parcial. As producións agrarias austríacas máis importantes son o leite, a carne bovina e porcina, os cereais, as hortalizas, o viño, a froita, as aves e as oleaxinosas.

Valorización da produción

As explotacións austríacas destacan por ter un tamaño medio similar á media de Galicia, coa diferenza de que elas mesmas valorizan o leite transformándoo en produtos de calidade e proximidade. Trátase de explotacións familiares que centran a súa viabilidade na valorización do produto e non na economía de escala, contando cun nivel de formación e profesionalidade moi alto.

Austria ten 9 millóns de habitantes e divídese en 9 estados federados, que contan co seu propio departamento de agricultura

Austria forma parte da UE desde 1995. Desde entón, as exportacións agrícolas do país multiplicáronse por nove. Tres cuartas partes das exportacións agrícolas e alimentarias de Austria destínanse a outros estados membros da UE. Os destinos de exportación máis importantes en 2023 foron Alemaña e Italia.

Predominio de granxas familiares

Austria conta con gandarías familiares e explotacións agrarias de pequeno tamaño. Só arredor do 2,5% da poboación austríaca traballa na agricultura, que xera o 1,5% do PIB do país, pero a valoración social é moi positiva, tanto pola produción de alimentos como polo coidado da paisaxe, algo que despois aproveita a industria turística (6% do PIB do país).

A agricultura desempeña un papel importante para a economía austríaca que vai moito máis alá da produción de alimentos

A agricultura e o turismo son dous sectores intimamente relacionados en Austria e, de feito, durante anos un Ministerio común englobounos (recibía o nome de Ministerio de Agricultura, Rexións e Turismo).

O tamaño medio das explotacións é de 18 hectáreas, aínda que son máis pequenas na zona oeste e máis grandes no leste do país. Máis de dous terzos das 100.000 granxas de Austria atópanse nas montañas alpinas, onde abunda o gando vacún e ovino.

Desde 1988 Austria traballa cun enfoque ecosocial na súa política agraria, destinada a favorecer o sistema de granxas familiares

A economía nestas zonas de montaña non se entende sen a produción e venda de leite, queixo e carne, que se suma aos pagos que reciben os gandeiros como coidadores da paisaxe e polo pastoreo das pistas de esquí no verán.

Arredor do 73% das explotacións agrícolas, que suman un 66% da superficie agraria do país, están situadas en zonas desfavorecidas

O Goberno austríaco prima tamén claramente coas súas subvencións as explotacións situadas en zonas de montaña ou desfavorecidas, onde se atopan máis da metade das explotacións, o que contribuíu a manter a actividade agraria nestas rexións.

Diversificación

Pero mentres a gandaría de montaña é a maioritaria no oeste do país, o leste ofrece condicións ideais para os cultivos herbáceos e de cereais como millo, trigo, cebada ou centeo, así como a remolacha azucreira, a colza, o xirasol ou a soia.

Nos últimos 60 anos Austria aumentou un 10% a superficie de terras cultivables

As principais zonas agrícolas de Austria atópanse ao norte e nordeste dos Alpes e a ambos os dous lados do Danubio, estendéndose ata as chairas fronteirizas con Hungría. Alta Austria, Baixa Austria e Burgenland son os tres estados agrícolas por excelencia. Austria produce cada ano 5,7 millóns de toneladas de cereais, que cobren o 94% das necesidades do país. A produción porcina e avícola tamén é habitual nas rexións cultivables de Austria.

Na produción hortícola destaca a pataca e a remolacha e, en froitas, as mazás e as peras. Por último, Austria é responsable do 1% da produción mundial de viño. O viño insignia do país, co 37% dos seus viñedos, é o Gruener Veltliner.

Austria converteuse no segundo maior produtor de soia da Unión Europea

En 2023, en Austria rexistráronse 1.321.781 hectáreas de terras cultivables, o que significa que o 52% de todas as terras agrícolas deste país son terras cultivables, aínda que con notables diferenzas entre as rexións alpinas e as chairas do leste. En Baixa Austria, por exemplo, o 77% da superficie agrícola útil está constituída por terras de cultivo.

O 56% das terras de cultivo dedícanse a cereais, sobre todo a trigo e millo para gran

As terras de cultivo austríacas están dedicadas a cereais (56%), forraxes (17%), oleaxinosas (13%), leguminosas (8%) e tubérculos (4%). Nas últimas décadas aumentou o cultivo de soia e xirasol en detrimento de cereais como o centeo. O trigo brando cultívase en 245.000 hectáreas, o millo para gran ocupa 212.000 hectáreas e a soia 87.500 hectáreas. Trátase dun cultivo non tradicional no país pero que está aumentando con forza e, de feito, Austria xa se converteu no segundo maior produtor de soia da Unión Europea.

Relevo xeracional

Austria é o país da UE cos mellores índices de relevo xeracional nas granxas e considérase un modelo a seguir neste ámbito. En 2020, cando se realizou a última enquisa sobre a estrutura agraria en toda a UE, o 23,4% dos administradores de explotacións agrícolas deste país tiñan menos de 40 anos, mentres que a media da UE era só a metade, un 11,9%, e na veciña Alemaña do 14,9%.

Os datos no caso de España sitúanse no 8% de media de titulares de explotación con menos de 40 anos, mentres que en Galicia esa porcentaxe descende ao 7%, fronte ao 48% de xefes de explotación de máis de 65 anos.

O 23% dos titulares de explotación ten menos de 40 anos, o dobre que a media europea e tres veces máis ca en España

Existen programas federais para apoiar a incorporación de mozos mediante axudas e formación específica. Ademais dun excelente sistema de educación agrícola, son a miúdo a creación de redes de intercambio e o fomento da innovación algunhas das claves do éxito austríaco neste ámbito.

A Asociación de Xóvenes Rurais conta con aproximadamente 6.000 membros. Non só é a maior organización xuvenil do campo en Austria, senón un importante provedor de formación continua ás persoas que se incorporan ás granxas.

Produción ecolóxica

Austria ten tamén a porcentaxe máis alta de todos os países europeos en terras agrícolas cultivadas organicamente (27,4%) e o 23,1% das explotacións agrarias do país son ecolóxicas, o que o converte no principal cultivador de produtos ecolóxicos a nivel mundial, segundo o Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica de Austria (FiBL).

Dentro da UE, é o primeiro país en produción ecolóxica de cereais (15,6%, seguido de Estonia e Suecia), o segundo en verduras (25,9%, por detrás de Dinamarca) e o terceiro en leguminosas (59%, por detrás de Grecia) e uva (12,2% por detrás de Italia e Francia).

Austria é considerado un país modelo en materia de produción ecolóxica na UE

O desenvolvemento da produción ecolóxica en Austria ten en parte que ver tamén coas súas condicións orográficas. O 70% do país atópase en zona montañosa, o que apenas permite estruturas agrícolas intensivas e propicia métodos de traballo biolóxicos e tradicionais.

As condicións naturais de produción que prevalecen en Austria fan que os produtores austríacos de leite e carne gocen dunha excelente imaxe. Os produtos agrícolas biolóxicos austríacos gozan de gran popularidade pola súa alta calidade e as estritas leis austríacas son responsables de garantir que se cumpran os altos niveis, por enriba mesmo dos estándares ecolóxicos fixados para o conxunto da UE.

A entrada na UE en 1995 provocou unha caída de prezos ao produtor que foron compensados coa súa conversión a ecolóxico

A primeira granxa ecolóxica do país data de 1920, pero é a partir dos anos 70 cando a agricultura biolóxica despega con forza en Austria, sobre todo a partir de 1995. Cando Austria entrou na CE, os prezos ao produtor baixaron de forma espectacular. Para mitigar eses efectos, promoveuse a conversión á agricultura orgánica como unha estratexia de supervivencia da agricultura a pequena escala. Isto contribuíu significativamente a unha maior aceptación da agricultura ecolóxica dentro do sistema agrícola.

Hai 24.500 explotacións ecolóxicas, o 23% das existentes, e 930.000 hectáreas certificadas, máis dunha cuarta parte da superficie agrícola total

A nivel de consumo, Austria sitúase como o terceiro país europeo en gasto per cápita anual en produtos ecolóxicos (205 euros por habitante e ano), só por detrás de Dinamarca e Suíza. Todas as cadeas de supermercados contan con sección de produtos ecolóxicos e coa súa propia marca branca ecolóxica. Os produtos ecolóxicos supoñen unha cota de mercado do 12% na alimentación minorista, que alcanza o 25% no caso do leite, o 18% en verdura fresca, o 15% en froitas ou o 13% en ovos.

O consumidor austríaco é esixente e a trazabilidade e as certificacións son os principais requisitos á hora de confeccionar a cesta da compra. A tendencia inclínase tamén cada vez máis cara á produción local e á rexionalidade. A cuestión da seguridade alimentaria ten máxima prioridade en Austria mediante o labor da Axencia Austríaca para a Saúde e a Seguridade dos Alimentos (AGES).

Efectos do cambio climático

O clima continental predominante é o alpino, que se caracteriza polos seus invernos fríos, con choivas frecuentes nas terras baixas e neve nas montañas, especialmente nos Prealpes; os veráns son frescos, con chuvieiras ocasionais.

O cambio climático está afectando de maneira importante a Austria, onde a temperatura media aumentou case 2°C no período comprendido entre 1880 e 2014. Mentres que na década de 1970 a temperatura media en Baixa Austria, a principal rexión agrícola do país, era de 8,2°C, nos últimos dez anos aumentou ata os 10,4°C, ao tempo que o número de días ao ano con temperaturas superiores a 30°C se duplicou.

Os Prealpes setentrionais e o val do Danubio constitúen a principal zona agrícola. O río Danubio atravesa de oeste a leste boa parte do territorio, desde a fronteira con Alemaña ata a fronteira con Eslovaquia.

O cambio climático tamén está afectando aos pastos alpinos. Actualmente, aproximadamente dous terzos das terras agrícolas de Austria atópanse en rexións montañosas. Delas, aproximadamente 300.000 hectáreas son pastos alpinos.

Produción forestal

Ademais da agricultura e a gandaría, en Austria a silvicultura continúa desempeñando un papel importante, tanto na rexión alpina como nas chairas. Xera 3.000 millóns de euros ao ano e supón unha fonte de ingresos complementaria para as explotacións agrogandeiras. Prácticamente a metade da superficie austríaca (48%) está cuberta de bosques. A principal zona forestal, unha cuarta parte do total, está situada no estado federal de Estiria, seguida de Baixa Austria, Carintia, Tirol e Alta Austria.

Ao igual que en Galicia, a metade da superficie austríaca (48%) está cuberta de bosques

A produción forestal converteu a industria madeireira nun sector de gran importancia que ofrece traballo no entorno rural. Ademais de madeira para construción ou mobiliario, a produción forestal está enfocada cara á produción de enerxía, tanto en sistemas de calefacción doméstica con leña, pélets e astilla, como en plantas de biogás.

Así, a nova Lei de Gas Renovable austríaca prevé inxectar cada ano 7,5 terawatios/hora de gas verde á rede nacional en 2030 a partir de plantas de biogás que aproveiten os residuos agrícolas, gandeiros e forestais.