Aumentan con forza as entregas de leite no primeiro trimestre, principalmente en Galicia

O fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) acaba de publicar o informe sobre entregas e prezos do leite de vaca correspondente ao mes de marzo no que se confirma o incremento da produción en relación ao mesmo mes de 2025 en España, e sobre todo en Galicia. Os prezos baixan lixeiramente, un descenso que se notará especialmente en abril coa entrada en vigor dos novos contratos.
Así, a media en marzo foi de 0,534 euros o litro a nivel estatal -en febreiro foi de 0,538- mentres que en Galicia o prezo medio en marzo foi de 0,524 euros o litro, fronte aos 0,525 do mes anterior.
Polo que respecta á produción, as entregas en marzo no conxunto de España ascenderon a 667.057 toneladas, o que supón unha subida interanual do 3,21%, un incremento menor se se descontase a produción de Galicia.
De feito, a Comunidade galega foi na que máis subiu a produción: 277.422 toneladas de leite entregadas en marzo, un 4,41% máis en relación ao mesmo mes de 2025.
En canto ao primeiro trimestre, en España as entregas incrementáronse un 2,25% en relación ao mesmo período de 2025, mentres que en Galicia a subida foi de case o dobre; un 4,05% máis.
Para rematar, e no relativo ás calidades do leite, a media en marzo situouse no conxunto do Estado no 3,91% de graxa e 3,43% de proteína. En Galicia, como vén sendo habitual, os sólidos lácteos foron superiores en graxa, cun 3,97%, mentres que a proteína media quedou nun 3,46%.
O prezo do leite ecolóxico en marzo situouse nos 0,614 euros o litro en España e os 0,629 en Galicia.
Descarga aquí o informe completo do FEGA.