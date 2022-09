Ata este xoves poden solicitarse as axudas da Xunta para as ganderías de carne

A Xunta lembra que os gandeiros galegos do sector cárnico poden solicitar ata o próximo xoves 15 de setembro máis de 17 millóns de euros en axudas directas e extraordinarias, co obxectivo de paliar a suba de custos de produción agravada tras a invasión rusa de Ucraína. Así, os produtores poderán recibir estes cartos de xeito inmediato, grazas a unha operación de anticipo a un ano acordada coas entidades financeiras que se fará con custo cero para os beneficiarios.

Coas novas subvencións -cuxo anticipo se publicou o pasado 29 de xullo no Diario Oficial de Galicia (DOG)- prevense igualar as axudas do Estado nos sectores de vacún de cebo, ovino, cabrún, avícola e cunícola. Mentres, no caso do vacún en extensivo, increméntanse as achegas do Goberno central nun 46%, ata os case 14,6 millóns de euros.

Enlace no DOG á convocatoria das axudas da carne:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220729/AnuncioG0426-280722-0003_gl.html