A asturiana CAPSA faise co control maioritario da galega Quescrem

O Grupo Central Lechera Asturiana a través da súa empresa CAPSA FOOD, selou a semana pasada a compra dun 20% adicional do capital da sociedade “INNOLACT S.L” (Quescrem), vía adquisición de participacións dalgúns dos seus socios fundadores e unha ampliación do capital, alcanzando un 60% deste. En xullo de 2024, a compañía láctea había adquirido o outro 40% a outros accionistas minoritarios.

Segundo sinala o comunicado, “esta operación, enmarcada dentro do Plan Estratéxico do Grupo Central Lechera Asturiana, servirá para continuar impulsando o seu negocio queixeiro e reforzando o proceso iniciado con INNOLACT S.L a mediados do ano pasado, grazas ás sinerxias que existen entre ambas as compañías e ao traballo conxunto desenvolvido ao longo destes meses”.

Esta ampliación da participación do Grupo Central Lechera Asturiana non afectará á organización, xa que a dirección continuará en mans do actual equipo directivo de INNOLACT, S.L., liderado polo socio fundador e CEO Sergio Martínez.

Nestes últimos anos, INNOLACT S.L. está a levar a cabo un ambicioso Plan Estratéxico que leva aparellados importantes investimentos na súa nova fábrica de Castro Ribeiras de Lea (Lugo) para facer fronte ao seu continuo crecemento en vendas ao lanzamento de novos produtos e ao desenvolvemento de innovadores proxectos de dixitalización e sustentabilidade. Entre 2022 e 2024 a compañía investiu máis de 12 millóns de euros e no período 2025-2026 ten previsto levar a cabo investimentos por encima dos 5 millóns de euros. “Esta operación a través da ampliación de capital, supón un fortalecemento da estrutura financeira de INNOLACT,S.L.”, aseguran desde CAPSA

A nova factoría de INNOLACT, S.L, situada Castro de Ribeiras de Lea, que actualmente está a finalizar os seus traballos de ampliación para absorber a totalidade da produción da compañía, continuará sendo a sede social da empresa.

Coa incorporación desta sociedade ao perímetro de o Grupo Central Lechera Asturiana, superarase a barreira dos 1000 millóns de euros de facturación alcanzando máis de 1400 empregados e 8 factorías distribuídas entre Asturias (Granda, Poo de Cabrales), Galicia (Outeiro de Rei, Vilagarcia de Arousa e Castro-Ribeiras de Lea), Castela- León (Burgos), Comunidad de Madrid (Zarzalejo) e Cataluña (Vidreres).