A asociación Proecogal ofrece a súa axuda e colaboración ás ganderías afectadas polos lumes

A asociación Produtores e Produtoras de Ecolóxico de Galicia (PROECOGAL) amosa a súa “dor e consternación pola vaga de lumes que están arrasando o noso rural”. Asimesmmo, ofrece a súa axuda e colaboración para os afectados que perderon tanto a alimentación do seu gando coma os propios animais ou instalacións.
Por último, dende PROECOGAL reivindican “a promoción da agricultura e gandeiría extensiva e ecolóxica como modelo de sostibilidade e prevención de incendios, entre moitos outros beneficios ambientais e sociais, como o establecemento de familias no rural”.