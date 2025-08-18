Inicio / Desenvolvemento rural / A asociación Proecogal ofrece a súa axuda e colaboración ás ganderías afectadas polos lumes

Asemblea de PROECOGAL. Foto: Arquivo

A asociación Produtores e Produtoras de Ecolóxico de Galicia (PROECOGAL) amosa a súa “dor e consternación pola vaga de lumes que están arrasando o noso rural”. Asimesmmo, ofrece a súa axuda e colaboración para os afectados que perderon tanto a alimentación do seu gando coma os propios animais ou instalacións.

Por último, dende PROECOGAL reivindican “a promoción da agricultura e gandeiría extensiva e ecolóxica como modelo de sostibilidade e prevención de incendios, entre moitos outros beneficios ambientais e sociais, como o establecemento de familias no rural”.

