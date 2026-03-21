A asociación Gandeiros Galegos da Suprema entrega case 30.000 euros en axudas recadadas para dúas ganderías ás que lles arderon as naves

A asociación Gandelros Galegos da Suprema ven de reunirse con dous socios afectados por incendios sufridos nas naves das súas explotacións: Luis Fernández Fernández, de Láncara, e Agrorey S.C. de O Corgo.
A ambos gandeiros entregóuselles de forma equitativa o diñeiro recadado (29.552 euros),: 14.775,95 euros para cada un.
“En situacións como esta vólvese evidente a importancia de pertencer a unha asociación como a nosa. Para esta directiva, é un orgullo representar a un colectivo sempre disposto a apoiar as iniciativas que lles propomos aos asociados”, destacan dende Gandeiros Galegos da Suprema.