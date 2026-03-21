A asociación Gandeiros Galegos da Suprema entrega case 30.000 euros en axudas recadadas para dúas ganderías ás que lles arderon as naves

AGROMURALLA ENTREGA AXUDAS GANDERIAS INCENDIOSA asociación Gandelros Galegos da Suprema ven de reunirse con dous socios afectados por incendios sufridos nas naves das súas explotacións: Luis Fernández Fernández, de Láncara, e Agrorey S.C. de O Corgo. 

A ambos gandeiros entregóuselles de forma equitativa o diñeiro recadado (29.552 euros),: 14.775,95 euros para cada un. 

“En situacións como esta vólvese evidente a importancia de pertencer a unha asociación como a nosa. Para esta directiva, é un orgullo representar a un colectivo sempre disposto a apoiar as iniciativas que lles propomos aos asociados”, destacan dende Gandeiros Galegos da Suprema. 

