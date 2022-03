A Asociación Galega de Apicultura celebra este sábado a súa asemblea máis difícil, marcada pola división interna

A Asociación Galega de Apicultura (AGA) naceu no ano 1980 e tivo un papel fundamental para o mantemento, a renovación e a profesionalización do sector apícola galego. Pero a entidade atravesa un momento delicado, marcado pola división interna.

Este sábado AGA celebra en Arzúa unha asamblea na que escollerá a súa Xunta Directiva para os vindeiros dous anos, logo da dimisión de parte dos seus membros. En catro décadas, estas son as primeiras eleccións que se celebran no seo da entidade con máis dunha candidatura.

AGA conta neste momento con 1.557 socios e socias, que representan un terzo dos apicultores dados de alta en Galicia

Preséntanse dúas candidaturas: AGA Nova 2022, encabezada polo actual presidente en funcións, Xosé Torres Romar, e AGA con Futuro, encabezada polo expresidente Abel Yáñez Armesto.

Integran a lista de Xosé Torres Marita Puga González, José María Bello Santos, Maruxa Blanco Touriño, Victorio Tasende González e Joaquín Jozano Parejo. Pola súa banda, a de Abel Yáñez está formada por Rafael M. Díaz Nieto, Manuel Rodríguez Gómez, José María Martínez Ares, José Ramón Suárez Estévez e Xesús Feás.

Acusacións mutuas

Nos últimos días as dúas candidaturas están a poñerse en contacto cos socios e socias na busca de apoios de cara á votación deste sábado, mentres se cruzan acusacións mutuas.

AGA Nova 2022 di presentarse para “limpar os vicios históricos ocultos e impostos de mala xestión” e para “aclarar a malversación de fondos de AGA descuberta no 2021”; namentras AGA con Futuro acusa ao actual presidente de “sementar infundios e discordias” e defenden a tradicional vinculación entre AGA e Erica Mel, a cooperativa xurdida no seo da entidade en 1990 e encargada de envasar e comercializar a produción dos socios.

A cooperativa Erica Mel está formada por 265 socios de AGA

As discrepancias xurdiron ao longo do 2021 sobre a implantación do proxecto A Botica das Abellas para a creación dunha nova liña de produtos derivados do mel encamiñados ao fortalecemento do sistema inmune en colaboración co Enredo do Abelleiro e continuaron en relación á xestión do Centro de Divulgación do Queixo e do Mel de Arzúa posto en marcha a través dun convenio entre AGA, Erica Mel e o Concello de Arzúa no ano 2008.

As diferenzas quedaron patentes no derradeiro Consello Apícola da entidade, celebrado o pasado 17 de xaneiro, e que levou á dimisión da meirande parte da Xunta Directiva, entre eles o vicepresidente de AGA e presidente de Erica Mel, Manuel Gutiérrez, así como do ata entón voceiro de AGA, Xesús Asorey.