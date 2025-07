A Asociación Forestal de Galicia organiza o venres 18 un taller de poda de castiñeiro para produción de castaña 

Dentro das actividades formativas do Monte demostrativo do Pico Sacro, a Asociación Forestal de Galicia organiza un taller de poda de castiñeiro para a produción de castaña.

Esta actividade é gratuíta, será impartida por persoal técnico de longa traxectoria e experiencia na poda de soutos destinados á produción de castaña e terá lugar este venres 18 de xullo ás 17:30 horas no Monte demostrativo do Pico Sacro (Boqueixón).

Todas aquelas persoas interesadas en asistir deberán poñerse en contacto previo coa oficina da AFG en Santiago (teléfonos 981 564 011 e 618 752 214, correo electrónico: afg@asociacionforestal.org).

Sobre o monte demostrativo do Pico Sacro (Boqueixón)

O monte demostrativo do Pico Sacro, inaugurado en marzo do 2018, convertiuse xa nun punto de referencia para as persoas interesadas en coñecer técnicas silvícolas e procedementos sostibles de xestión de plantacións de frondosas.

O proxecto do monte demostrativo, impulsado pola Asociación Forestal de Galicia, foi deseñado para permitir a realización de actividades divulgativas dirixidas aos propietarios forestais particulares e comunidades de montes veciñais en man común.

O monte demostrativo ocupa unha superficie de 18 hectáreas e conta con plantacións de castiñeiro, cerdeira, nogueira e carballo americano.

A superficie pertence a once propietarios forestais, que subscribiron un acordo a longo prazo coa Asociación Forestal de Galicia para a xestión das súas propiedades.