A Asociación Forestal de Galicia aposta por crear agrupacións para superar o minifundismo no monte

A Asociación Forestal de Galicia (AFG) celebrou este sábado o seu XXXVI Asemblea Xeral no Pazo de Mariñán de Bergondo, na Coruña, na que se abordou a aposta da entidade pola creación de agrupacións de xestión conxunta do monte para garantir a sustentabilidade.

No acto, ao que acudiron propietarios forestais e representantes de comunidades de montes veciñais de toda Galicia, os presentes fixeron balance da actividade da asociación no último ano, así como das liñas de traballo en marcha. Na cita abordouse a creación destas agrupacións de xestión conxunta do monte como vía para superar os problemas derivados do minifundio, así como garantía de sustentabilidade.

En concreto, a entidade xa iniciou a creación de cinco proxectos de xestión conxunta nas provincias da Coruña e Pontevedra, e ten máis iniciativas en fase inicial na Mariña lucense e na costa coruñesa, estas últimas en colaboración con asociacións locais de produtores de madeira de eucalipto (Promas).

A AFG destacou que as agrupacións de xestión conxunta son un instrumento definido na Lei 11/2021 de recuperación da terra agraria de Galicia. Trátase dunha figura orientada a promover, de forma voluntaria, o manexo conxunto de superficies forestais dun mínimo de 10 hectáreas, sen reestruturación da propiedade.

Con este instrumento, búscase superar os problemas derivados do minifundio, de face a garantir montes máis sustentables, avanzar cara a unha silvicultura máis profesional, con economía de escala e cunha planificación forestal e ambiental do territorio.

Para que a posta en marcha das agrupacións de xestión conxunta poida ser plenamente efectiva, a Asociación Forestal de Galicia sinala que é necesario que a Xunta concrete tanto o proceso administrativo a seguir como as axudas que convocará para fomentalas.

Por outra banda, a Asociación insistiu na necesidade de emendar os numerosos erros que presenta o Catastro, ao asegurar que dificulta a identificación de propietarios e parcelas, o que converte a creación de agrupacións de xestión conxunta nunha tarefa “titánica”.

Outro dos focos da asemblea situouse nas necesidades estratéxicas do sector, desde a óptica dos propietarios forestais e as comunidades de montes sociais, como a mellora da fiscalidade forestal e o financiamento da actividade silvícola, o aumento do apoio público aos montes en rede natura e o enfoque da investigación forestal nas necesidades do sector.

Ademais, reclama adaptar a normativa da loita contra os incendios forestais á realidade social e urbanística de Galicia, “sen impor penalizacións e cargas excesivas sobre os propietarios forestais”.