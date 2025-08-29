Inicio / Desenvolvemento rural / A Asociación Elas-Eles pide á Fegamp unha “estratexia urxente” cos concellos para revitalizar o rural

A Asociación Elas-Eles pide á Fegamp unha “estratexia urxente” cos concellos para revitalizar o rural

Pide a Medalla de Galicia para as gandeiras e gandeiros que loitan contra os incendios

Ir a los comentarios
Membros da xunta directiva intervindo no acto de presentación no Pazo de Feiras de Lugo

Membros da xunta directiva intervindo no acto de presentación no Pazo de Feiras de Lugo

Unha delegación da Asociación de Gandeiras e Gandeiros Galegos Elas-Eles, capitaneada polo seu presidente, Adrián Riádigos, reuniuse esta semana con responsables da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en Santiago para demandar a posta en marcha dunha “estratexia urxente” entre o sector agrogandeiros e os concellos galegos para “revitalizar o rural”, unha cuestión hoxe “fundamental” logo da vaga de lumes que está a padecer este mes Galicia. Desde o colectivo propuxeron á Fegamp que os concellos podan contratar directamente as actividades de xestión da biomasa, para que sexa o sector agrogandeiro en cada zona quen se encargue destas tarefas “dun xeito máis económico, ecolóxico e acorde co mantemento da biodiversidade do país”.

Logo do encontro coa Fegamp, Riádigos detallou outras das medidas analizadas na reunión, coma a demanda do sector de poder usar o xurro para “recuperar terras abandonadas” en todo o país, logo de constatar na maior vaga de lumes da historia de Galicia que “o abandono do rural está a converter o noso territorio en gasolina”. De feito denunciaron desde a asociación que gandeiras e gandeiros de todo o país recibiron nos últimos meses “negativas” da Xunta para facer queimas controladas de restrollos, unha actividade preventiva que “permite aos gandeiros coidar o territorio, como só os gandeiros sabemos facer”.

Tamén criticaron a expansión das plantacións de eucaliptos no rural, a pesares da vixencia até o vindeiro 31 de decembro da moratoria da Xunta para novas plantacións desta especie. Unhas plantacións e unha “falta de ordenación e de políticas forestais axeitadas” por parte da Xunta que están a “competir” en superficie agrario coa agricultura e a gandeiría en extensivo do país “que temos demostrado nesta vaga de lumes que fumos o prfimeiro bastión para loitar contra os incendios” e que a actividade do sector agrogandeiro “coida do territorio evitando que remate sendo pasto das lapas”.

Medalla de Galicia

A Asociación de Gandeiras e Gandeiros Galegos Elas Eles vén de reclamar diante da Xunta a concesión da Medalla de Galicia aos gandeiros e gandeiras que nesta terrible vaga de lumes que está a atravesar o país están a ser parte fundamental na loita contra o lume. Nun escrito remitido xa o pasado 16 de agosto ao goberno galego, Elas Eles trasladou “a solicitude meritoria referente a Medalla de Galicia segundo os parámetros establecidos para obtención da mesma, ao sector gandeiro e o garante de notorio de dita distinción, en prol da defensa de Galicia fronte os incendios que están asolando o país neste 2025”.

Adrián Riádigos, gandeiro e presidente da Asociación de Gandeiras e Gandeiros Galegos Elas Eles, destaca que “desde o minuto un da vaga de lumes en todo país, desde Corme até Dozón, Agolada, Ourense, en todos os puntos de Galiza sempre había diante unha cuba e un tractor, e detrás un gandeiro, dando a cara, dando material e todo o que tiña”. Destacan desde a asociación que “a maquinaria, o combustíbel…todo é particular e iso non se vai a pagar nunca”.

Diante desta nova mostra de entrega dos gandeiros deste país, Elas Eles considera que esta petición á Xunta de Galiza “é axeitada á situación que estamos a vivir”, cun balance até o de agora de “feridos, casas ardidas e moita xente que podería ter perdido máis se non chega a ser pola grande labor dos gandeiros e gandeiras”. A asociación non quere esquecer a labor que están a facer os servizos de extinción de incendios e a veciñanza “que está a dar a alma para apagar os fogos en todo o país”.
Lembra Riádigos que o agrogandeiro “somos un sector que sempre estamos aí”, e normalmente “damos por feito que sempre saen e axudan os gandeiros, nunca protestamos nin nos queixamos”. Por iso, Elas Eles considera “oportuno” outorgarlle a medalla de Galiza a este colectivo atendendo só ás bases da convocatoria destas Medallas que cada ano concede a Xunta de Galicia. Riádigos considera que desta volta “a Xunta non pode negarse a este recoñecemento que poña dunha vez por todas as gandeiras e gandeiros deste país no lugar q lle corresponde por dereito e méritos propios”.

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información