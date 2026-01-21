A Asociación de asesores rurais de Galicia visita o País Vasco

A acción formativa encadrada na contorna AKIS 2025 foi subvencionada pola Deputación de Lugo, a través da Vicepresidencia da Área de Medio Rural, Mar e Mocidade.
Esta xornada de intercambio e aprendizaxe foi coordinada por varias Axencias de Desenvolvemento Rural (ADR) Vascas, e permitiu aos participantes coñecer de primeira man as diferentes iniciativas e modelos de desenvolvemento rural na rexión, centrados en impulsar e apoiar iniciativas que contribúan ao desenvolvemento do ámbito rural. O itinerario incluíu visitas a explotacións agroalimentarias, centros de transformación e proxectos experimentais, o que ofreceu unha visión integral sobre as prácticas de asesoramento e a innovación no ámbito rural do País Vasco.
A visita técnica aos grupos de desenvolvemento rural do País Vasco permitiu aos membros da Asociación de Asesores Rurais de Galicia coñecer de primeira man os diferentes modelos e estratexias de asesoramento rural que se implementan na rexión.
As visitas ás explotacións agroalimentarias, centros de transformación e espazos de investigación agroalimentaria mostraron como a innovación, a cooperación e a sustentabilidade como factores crave para o desenvolvemento rural no País Vasco.
As principais aprendizaxes e información obtidas son os seguintes:
-Iniciativas que axudan a fixar poboación no rural.
-A importancia da colaboración entre administracións públicas, empresas privadas e produtores para lograr un desenvolvemento rural equilibrado e sostible.
-O papel crucial dos espazos de proba e innovación agroalimentaria na creación de novas oportunidades económicas no medio rural.
-A necesidade dun asesoramento integral que non só enfóquese na produtividade, senón tamén na sustentabilidade e na mellora da calidade de vida dos habitantes rurais.
Recomendacións:
Unha vez realizada a a análise e comparativa do seu sistema de asesoramento e o de Galicia, concluiron na necesidade de adoptar as seguintes liñas de traballo:
-Fomentar a cooperación entre axentes: É fundamental crear redes de colaboración entre produtores, cooperativas e administracións para fortalecer as economías rurais.
-Promover a innovación: Potenciar os espazos de innovación como os Espazos Test Agrarios e Espazos Agroalimentarios para que os emprendedores poidan experimentar con novas tecnoloxías e modelos de negocio.
-Sustentabilidade e diversificación: Fomentar proxectos que integren prácticas sostibles na agricultura e gandería, apoiando a diversificación de actividades económicas nas zonas rurais.