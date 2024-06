Así se repartirán entre as Comunidades Autónomas 150 millóns de euros para apoiar ao sector vitivinícola e o consumo de leite, froitas e hortalizas

O Goberno e as comunidades autónomas acordan a distribución de 75,7 millóns de euros para a medida de reestruturación e reconversión de viñedos e de 54,3 millóns de euros para a segunda convocatoria de axudas para investimentos da Intervención Sectorial Vitivinícola. Así mesmo, aprobouse a repartición de fondos do Programa escolar de consumo de froitas, hortalizas e leite correspondente ao curso 2024-2025, por un importe de 19,9 millóns de euros

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, presidiu este luns a Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural, que aprobou a distribución entre as comunidades autónomas de 149,9 millóns de euros para financiar distintas medidas para o sector vitivinícola recollidos na Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), así como para desenvolver o programa escolar de consumo de froitas, hortalizas e leite para o curso 2024-2025.

A Conferencia Sectorial ha autorizado a distribución de 75,7 millóns de euros entre as comunidades autónomas para a medida de Reestruturación e Reconversión de Viñedos da Intervención Sectorial Vitivinícola para o ano 2025. Estes apoios buscan mellorar a competitividade do sector, a través da adaptación dos produtores á demanda, diminuír os custos de produción e facilitar a súa adaptación aos retos de mellora ambiental, no marco da nova Política Agraria Común (PAC).

Así mesmo, as comunidades autónomas van dispor de 54.340.846,05 euros da segunda convocatoria de axudas para investimentos da Intervención Sectorial Vitivinícola 2024-2027, que atenden a totalidade das 248 solicitudes de axuda elixibes comunicadas polas comunidades. Desta cantidade, 42.819.854,67 euros corresponden ao exercicio 2025 e 11.520.991,38 euros a 2026.

Estas axudas subvencionan investimentos en instalacións de transformación e en infraestrutura vinícola, así como en estruturas e instrumentos de comercialización, para os produtos vitivinícolas.

A Conferencia Sectorial ha aprobado a repartición de fondos comunitarios do Programa escolar de consumo de froitas, hortalizas e leite correspondente ao curso 2024-2025, por un importe total de 19.940.879 euros. En concreto, asignáronse 13.917.417 euros para o programa de consumo de froitas e hortalizas e 6.023.462 euros para o programa de consumo de leite.

Este programa ten como obxectivos promover o consumo de froitas e hortalizas na poboación escolar, contribuír ao fomento de hábitos saudables e á diminución da obesidade e outras enfermidades relacionadas.

Os cadros coa repartición por comunidades autónomas son os seguintes: