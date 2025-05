Así repartiron os españois en 2024 o seu gasto en alimentación

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, apuntou hoxe que o consumo alimentario en España en 2024 mantívose estable, cun volume sen apenas variación nun ano marcado pola moderación de prezos fronte á subida do exercicio anterior.

Luis Planas presentou hoxe o Informe de consumo alimentario en 2024, ano no que o consumo total de alimentos e bebidas en España —dentro e fóra do fogar— alcanzou os 30.668 millóns de quilos/litros, un 0,2 % menos que en 2023, cunha media de 680 kg/l por persoa (-1,5 %).

O gasto total ascendeu a 119.667 millóns de euros, un 2,4 % máis que o ano anterior, o que equivale a 2.797 euros por persoa. Aínda que continúa á alza, o ritmo de crecemento do gasto atenuouse. En 2023 os españois gastaron un 7,5 % máis que o ano anterior na compra de alimentos e bebidas, segundo o informe de consumo. Ese ano a inflación dos alimentos situouse no 7,3 %.

Ademais, segundo o ministro, os novos hábitos de consumo e a planificación en 2024 impulsaron unha compra máis consciente, sostible e eficaz fronte ao desperdicio alimentario.

Os fogares concentran o 87,5 % do volume total de consumo, con 26.823 millóns de quilos/litros, e un gasto de 83.795 millóns de euros, un 2,6 % máis que o ano anterior, a pesar dunha lixeira caída do 0,2 % en volume. O consumo per cápita situouse en 572 kg/l, o que supón 8,5 kg/l menos que en 2023.

Cabe destacar que os fogares españois priorizan produtos esenciais, saudables e alcanzables, adaptándose a novos hábitos de consumo e canles de compra. Así, o consumo diario de lácteos, froitas e hortalizas mantense firme, con froitas, verduras e hortalizas presentes ao redor de sete veces por semana na maioría dos fogares. Pódese destacar que:

• Aumenta a presenza de alimentos frescos (+0,3 %), que alcanzan o

37,9 % da cesta.

• Crece o consumo de carnes (+2,4 %) e ovos (+2,9 %).

• Retrocede o consumo de produtos pesqueiros (-3,7 %), salvo as conservas de peixe e marisco, que crecen un 2,1 %.

• Baixa o consumo de aceite de oliva (-2,0 %), mentres sobe o de xirasol (+7,9 %).

• As bebidas descenden en xeral, con caídas destacadas en combinados (-14,1 %) e zumes (-9,6 %).

Os consumidores máis novos, de menos de 35 anos, prefiren alimentos fáciles e rápidos de preparar, como legumes cocidos, pratos preparados, conservas de atún, ovos e produtos conxelados ou afumados. Ao mesmo tempo, manteñen un consumo habitual de produtos frescos —froitas, hortalizas, arroz, pasta e lácteos—, o que reflicte un equilibrio entre saúde, sustentabilidade e funcionalidade. Os seus patróns de consumo tenden a identificarse coa dieta mediterránea.

Os supermercados son a principal canle de compra, cun 67,2 % do volume total, e crecen un 1,8 % respecto a 2023. Pola contra, hipermercados (-3,0 %) e tendas tradicionais (-5,4 %) perden cota. O comercio en liña, minoritario para a adquisición de alimentos, avanza un 0,8 %, especialmente en produtos non frescos.

O consumo fose do fogar mantense estable (-0,2 % en volume), pero o gasto sobe un 1,9 %, ata alcanzar os 1.010 euros por persoa. O 71,7 % do volume concéntrase en bares, restaurantes e outros establecementos, aínda que baixa un 0,6 %. Crece o consumo en contornas laborais e casas alleas, mentres cae na rúa e centros educativos.

• Os produtos máis consumidos son pan (37 % das ocasións), carne (32 %) e hortalizas (32 %).

• Aumenta o consumo coa familia (+1,2 %) e en espazos laborais, aínda que descende con amigos (-1,9 %).

Más almorzos salgados e máis frixidoras de aire

En 2024, os fogares españois mantiveron un patrón de consumo alimentario estable, cunha media de 22,4 inxestas por persoa (+0,5 % respecto a 2023). As principais comidas —almorzo, xantar e cea— gañaron protagonismo en casa, especialmente na contorna laboral, onde creceu o consumo de alimentos preparados en casa para levar.

O almorzo segue sendo unha rutina crave, realízao o 94 % da poboación en casa, o que representa o 28 % do consumo doméstico. Aínda que o formato doce segue sendo o maioritario, crece o interese polo almorzo salgado (+1,5 %), especialmente por motivos de saúde e en zonas como Madrid, Barcelona e Andalucía.

Redúcense as preparacións tradicionais en favor de pratos preparados ou con axuda culinaria. O uso da freidora de aire increméntase (4 % das preparacións), en detrimento de a fritura ou o ferro.

A motivación principal para o consumo no fogar segue sendo a practicidad, seguida do pracer e o sabor. A nivel culinario, consolídanse os pratos con base de verduras, pataca, pasta e receitas étnicas, mentres que caen os pratos con carne, arroz, marisco e ensaladas. Aínda así, a ensalada verde continúa como a receita máis consumida, aínda que cede terreo fronte a pratos con lentellas e

garavanzos.

PRINCIPAIS CONCLUSIÓNS

• A dieta mediterránea, o piar fundamental da alimentación en España, gaña peso entre a novas

• Estabilidade no consumo

• Alimentación e saúde, clave nas decisións de compra

• A proximidade impulsa o supermercado como canle principal de compra

• Maior planificación

• Baixa a frecuencia da compra

• Simplifícanse os modos de preparación e os tempos, búscase o aforro de tempo e gaña a practicidad

• O acto de compra dun consumidor máis concienciado redunda nun menor desperdicio