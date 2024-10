Así quedan os importes das axudas asociadas á gandaría na PAC 2024

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) acaba de publicar os Importes unitarios provisionais para o pago dos anticipos correspondentes ás Axudas asociadas á gandaría correspondentes á campaña 2024 da PAC.

O pago destas axudas realízase en dous períodos; un anticipo1 do 16 de outubro ao 30 de novembro do ano de solicitude da axuda, e posteriormente efectuaríase o pago do saldo, entre o 1 de decembro ao 30 de xuño do ano natural seguinte ao de solicitude.

Para a campaña 2024, o pago do anticipo poderá alcanzar até o 70% do pago total. O Fondo Español de Garantía Agraria Ou.A. (FEGA) establece os importes unitarios provisionais cos que se realiza o pago do anticipo, en base á información facilitada polas comunidades autónomas.

Por tanto, os importes unitarios provisionais para o pago de anticipos quedan fixados en:

Estes importes unitarios provisionais poderán ser revisados á hora de realizar o primeiro pago do saldo a partir do 1 de decembro, o cal poderá alcanzar até o 90% do importe total da axuda. Posteriormente, a partir da nova información que remitan as comunidades autónomas correspondente ao número total de animais determinados para o cobro das axudas en abril do próximo ano, establecerase o importe unitario definitivo, co cal se poderá realizar o segundo pago do saldo das axudas ao 100%.