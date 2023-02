Así funciona unha gandería austríaca austríaca de raza Fleckvieh con 365 vacas en muxido

En 1998, tres gandeiros de vacún de leite de Pyhra (Baixa Austria) fundaron GesnbR – Perschlingtal Milch. Nese momento, as tres granxas tiñan pouco máis de 50 vacas leiteiras en conxunto e decidiron sumar forzas construíndo un establo comunitario cunha sala de muxido de 16 puntos para 130 vacas. Este proxecto asociativo era único e exemplar na rexión naquel momento. Xa en 2003, o edificio do establo foi ampliado en 150 camas, na súa maioría para xovencas. Unha proba de que a cooperación funciona moi ben foi un novo edificio construído en 2017. O novo complexo, un establo para 200 vacas en produción, está equipado con catro robots de muxido e unha ampla zona para partos.

Dous sistemas, sen ningunha desvantaxe

Unha combinación inusual entre o sistema de muxido manual (sala) e o sistema de muxido automático (robot) tamén ten as súas vantaxes. Así, todas as primeirizas afanse ao proceso de muxido na sala durante as primeiras semanas despois do parto. Isto tamén ten o aspecto positivo de que os animais poden ser examinados visualmente dúas veces ao día durante o muxido para comprobar o seu estado de saúde. As vacas chegan ao robot de muxido dependendo do espazo e a súa idoneidade. Se un animal non pode ser muxido polo robot ou se os seus ubres non son os apropiados, entón a vaca non ten que ser sacrificada como adoita ser o habitual, senón que regresa ao sistema tradicional de muxido manual.

Aposta pola cooperación

A redución da carga de traballo e a flexibilidade son os argumentos máis importantes para unha cooperación como esta. Así, todos os socios libran varias fins de semana ao mes e as vacacións pódense gozar coa conciencia tranquila, xa que non se necesitan axudantes externos. Tamén desde o punto de vista económico, esta asociación entre gandeiros ofrece aspectos positivos que non deben ser subestimados. Ser competitivo en diversos períodos de máxima actividade no traballo, como durante a colleita, é un deles. A redución das horas de traballo por litro de leite producido é tamén un factor económico importante.

Cría e comercialización

Na explotación gandeira de Perschlingtal Milch GesnbR, todas as femias están xenotipadas xa que participan no proxecto «FoKUHs». As tenreiras son seleccionadas a base do valor xenómico de reprodución (gITP) e á constitución externa da nai. Ao redor de dous terzos delas quedan nas granxas especializadas en cría, o resto son vendidas. Todos os tenreiros véndense ás granxas de engorde con pesos entre o 110 kg e 120 kg.

No caso dos touros de inseminación, préstase especial atención aos aplomos e ao ubre. Segundo os gandeiros, estas son as características máis importantes en termos de funcionalidade, saúde de ubres e lonxevidade. Esta gandaría aposta totalmente pola xenómica, pois o 100 % das inseminacións da explotación é con touros xenómicos.

Un rabaño Fleckvieh exemplar

Por que a granxa confía na raza Fleckvieh Dobre Propósito? Ademais de polas boas producións de leite, que superan a media de 10.500 kg por vaca durante moitos anos, o factor do bo rendemento cárnico desempeña un papel cada vez máis importante. Os ingresos do sacrificio de animais (machos e vacas de descarte) evolucionaron moi positivamente nos últimos tempos. A relativamente boa condición corporal, robustez e rusticidade desta raza tamén axudan a superar mellor os pequenos erros que aparecen no manexo do gando. Uns ubres bos e saudables son igualmente importantes para a explotación gandeira.

A granxa é actualmente un dos produtores de leite máis fortes e importantes de Austria, con 365 vacas e unha cantidade de leite entregado de máis de 9.500 kg por vaca.

A granxa Perschlingtal Milch GesnbR tomou un camiño fóra do cotián. O éxito dálles a razón sobradamente!

Explotacións gandeiras deste tipo sobran no país. O poder presenciar unha explotación como a Perschlingtal Milch demostra a gandeiros doutros países de forma impresionante que o gando Fleckvieh Dobre Propósito tamén dá os mellores resultados en unidades grandes.

A raza Fleckvieh representa o 75% da cabana gandeira de Austria

Con preto de 1,4 millóns de animais, o gando Fleckvieh representa o 75% da poboación bovina austriaca. Isto converte a Austria no país experto na raza e con maior porcentaxe de gando Fleckvieh do mundo. Esta raza permite unha gandaría leiteira eficaz con vacas robustas e adaptables.

Deste xeito, o gando Fleckvieh cumpre perfectamente os novos requisitos de benestar animal e impacto climático. A Fleckvieh achega un DOBRE PROPÓSITO e a combinación única entre características do FITNESS como o son a fertilidade, a saúde do ubre, a estabilidade metabólica e a resistencia a calquera tipo de manexo e condición climática. Fleckvieh pode producir leite e carne da máis alta calidade con femias e machos de raza pura; e é isto o que fai que Fleckvieh confirme cientificamente ser a raza do futuro en termos económicos e ecolóxicos.

Estimado lector, síntase cordialmente benvido a vir a Austria para poder gozar da combinación perfecta entre visitas a este tipo de gandarías e compartir de preto con cultura austriaca por medio do noso AGROTOUR de geneticAUSTRIA GmbH.

Contacto para España:

Ganados Barreira S.L

Antonio Barreira

+34 699 8051 81

info@ganadosbarreira.es

www.ganadosbarreira.es