Así funciona un centro inseminación de vangarda en Austria

No marco do Agrotour, promovido por GeneticAustria e Ganados Barreira, un grupo de gandeiros galegos coñeceron afondo un dos centros de inseminación máis relevantes de toda Austria

No marco do Agrotour, promovido por Genetic Austria e Ganados Barreira, un grupo de gandeiros e gandeiras galegas coñeceron de primeira man un dos centros de inseminación artificial máis punteiros de toda Austria: OÖ Besamungsstation GmbH, en Hohenzell, na rexión de Austria Alta. Nestas instalacións, onde Genetic Austria comparte a súa oficina principal, visitantes de moitas partes do mundo puideron ver polo miúdo a exhibición dos “touros estrela do momento”, en palabras do presentador de OÖ Besamungsstation GmbH. As razas principais que se amosaron no recinto foron, en orde de volume, a fleckvieh, a pardo suiza e a holstein.

Ademais da extracción do material xenético de cada animal, neste centro de Hohenzell almacénase todo ese seme e prepárase para a súa distribución polas múltiples canles nacionais e internacionais de venda

Aínda que a gran parte da visita xirou arredor da presentación dos mellores touros de Genteic Austria, o labor principal do centro de inseminación artificial non é a exhibición. En OÖ Besamungsstation GmbH faise, principalmente, a produción de seme dos mellores touros da rexión. Tanto de touros probados, como de touros xenómicos. Ademais da extracción do material xenético de cada animal, neste centro de Hohenzell almacénase todo ese seme e prepárase para a súa distribución polas múltiples canles nacionais e internacionais de venda de Genetic Austria. Esta empresa semipública xoga un papel protagonista en toda a cadea gandeira do país alpino.

“En Austria, os centros de inseminación perténcenlle ás cooperativas. É dicir, perténcenlle ás comunidades gandeiras de todo o país”, explica Alexander Manrique, director de vendas de Genetic Austria e guía principal do Agrotour. A filosofía gandeira de Austria fundaméntase cun grande apoio orzamentario da Administración, pero non é o Estado quen asume os labores de xestión, senón que son os propios gandeiros quen toman as decisións na estrutura organizacional. “Os gandeiros son os propietarios das cooperativas e isto é a base do bo funcionamento das organizacións. E as propias cooperativas están unidas entre si, para poder crear centros de inseminación artificial por rexións, como o que visitamos hoxe, pertencente á Austria Alta”, expón Manrique.

A xenética que se lles ofrece aos asociados e ao mundo está respaldada por un programa de cría resultante das investigacións diarias dos científicos de Genetic Austria sobre os mellores exemplares do país

Dende a súa creación, o obxectivo destes centros de inseminación artificial foi brindarlles un abano extenso de opcións xenéticas para os gandeiros de cada rexión que integran as asociacións de criadores. “A xenética que se lles ofrece aos asociados e ao mundo está respaldada por un programa de cría resultante das investigacións diarias dos científicos do grupo de traballo de Flecvkvieh Austria, asociacións e centros de inseminación sobre os mellores exemplares do país”, afonda o director de vendas de Genetic Austria. Algúns deses touros destacados foron Hamlet Pp, Herzklopfen, Weissensee, Moab ou Spartacus e que se poden ver con detalle na reportaxe audiovisual que acompaña a esta información.

Arredor do 80% do gando bovino do país é fleckvieh e a maior parte dos esforzos de Genetic Austria están canalizados cara esta raza dobre propósito

O protagonismo da raza fleckvieh en Austria é indiscutible, como xa explicamos en informacións anteriores. Arredor do 80% do gando bovino do país é fleckvieh e a maior parte dos esforzos de Genetic Austria están canalizados cara esta raza dobre propósito: capaz de producir leite e carne. “As vacas fleckvieh ofrecen ao gandeiro moi boas características chamadas fitness”, explica Manrique. A selección destes animais realízase, principalmente, en función do Índice Total de Produción (ITP) ou valor xenético total, tendo en consideración a condición física (ou fitness) do animal, das liñas xenéticas, de manter o balance entre os trazos leiteiros e cárnicos, como tamén a aparencia do exterior ou conformación (estrutura, musculatura, aplomos e ubre), especialmente o ubre do animal.

O traballo con seme sexado

A realidade do sector gandeiro en Austria é que apenas se emprega o seme sexado dentro do territorio. Alexander Manrique aborda as causas: “Ao ser unha raza capaz de producir con eficiencia carne e leite, non precisa desas escollas xenéticas. Os ingresos véñenlle polas dúas bandas aos gandeiros”. En realidade, en Genetic Austria plantexan o seme sexado como un servizo externo para os distribuidores internacionais.

As cantidades que garanten están entre os dous e os catro millóns de espermatozoides, principalmente sexados para femias

Segundo a empresa á que se envía, as cantidades que garanten están entre os dous e os catro millóns de espermatozoides, principalmente sexados para femias, aínda que unha pequena porcentaxe tamén vai adicada aos machos. A razón que argumentan dende o centro de inseminación é que as demandas internacionais adoitan estar buscando formar rabaños de femias.

Selección exacta do xenoma

Para determinar os valores xenéticos nos tenreiros, o sistema de cría de fleckvieh emprega tecnoloxía de vangarda, que lles resultou moito máis precisa que a información do pedigrí. “Esta selección é particularmente eficiente, xa que a cría de elite dentro da raza fleckvieh efectúase entre Austria e o sur de Alemaña, onde a cosanguinidade é extremadamente baixa e hai unha gran variación xenética”, explica o director de vendas de Genetic Austria. Esta selección xenética resultou moi útil para crear un bo potencial dentro das características funcionais dos animais. O obxectivo de cría que plantexan non só ten que ver coa fertilidade, senón que pretenden conseguir rabaños enteiros sen incidencia de mastite.

Xa temos reportes de cruces exitosos con razas Bos indicus e resultados extraordinarios en cruces comerciais con razas leiteiras puras como a frisona

Á marxe dos seus méritos como raza dobre propósito, a xenética das fleckvieh tamén pode ser implementada nas vacas empregadas para levante de crías ou vacas nodrizas. “A unha vaca de levante, pódeselle introducir un segundo tenreiro e isto aumenta drasticamente a eficacia dos recursos das explotacións”, explica Alexander Manrique. En Genetic Austria veñen notando un crecemento no uso do gando fleckvieh a nivel internacional como raza de cruce. “Xa temos reportes de cruces exitosos con razas Bos indicus e resultados extraordinarios en cruces comerciais con razas leiteiras puras como a frisona”, engade Manrique.

Un discurso a favor da diversificación racial

O eixo vertebrador dos argumentos de Genetic Austria para tratar de persuadir das bondades das fleckvieh aos gandeiros e gandeiras do mundo é a diversificación racial dos rabaños. “Durante décadas, os gandeiros de todo o mundo xogáronse todo con razas unidireccionais: ou carne ou leite. Mantiñan a esperanza de poder aumentar ao máximo eses rendementos, pero as consecuencias éticas, ambientais e económicas están a gañar unha importancia cada vez maior nas sociedades”, expón Manrique. “Nin sequera os argumentos económicos puideron xustificar o unilateralismo ao que chegamos nos nosos días. Por iso esta é a nosa aposta en firme por fleckvieh”, remata.