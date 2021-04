Así é o tamaño das granxas de vacún de leite en cada Comunidade Autónoma

O tamaño medio dunha gandaría de vacún de leite en España é de 64 vacas en 2020, mentres que en 2016 rexistrábase un tamaño de 51 vacas, o que supón un incremento do 24% (+12 vacas) ao comparar os dous anos. Así, se recolle no informe “Estrutura do sector vacún leiteiro de España: 2016-2020” que acaba de publicar o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Nas comunidades autónomas reprodúcese a mesma tendencia á alza no tamaño de explotación que no conxunto do país. Porén, obsérvase unha gran variabilidade cun extremo superior de 367 vacas/explotación en Valencia e un extremo inferior de 42 vacas/explotación en Asturias en 2020.

Aquelas rexións que forman parte da cornixa cantábrica presentan un tamaño de explotación inferior á media nacional, tanto en 2016 como en 2020. Probablemente, é consecuencia de posuír uns censos de vacas e número de gandeiros con entregas dos máis altos de España, o que se traduce nun sector lácteo cunha estrutura máis atomizada nestas comunidades autónomas.

O rendemento medio por explotación incrementouse un 33%

O rendemento medio lácteo do conxunto do país é 565.918 kg/explotación en 2020 (cunha pinza que varía entre o 344.314 kg/explotación en Asturias e os 3.764.728 kg/explotación en Valencia), o que supón un incremento do 33% ao comparalo co rendemento por explotación do ano 2016, que ascendía a 423.935 kg/explotación (cun mínimo de 270.962 kg/explotación en Canarias até 2.675.414 kg/explotación de Valencia).

Esta circunstancia é consecuencia do incremento da produción e do descenso do número de explotacións ao comparar os anos obxecto de estudo, cuxos datos se contemplan nas táboas 9-11 (rendemento por explotación no ano 2016, no ano 2020 e a diferenza entre ambos). Nelas obsérvase, como é de esperar, que os rendementos son maiores canto maiores son os estratos de produción ou tamaño da granxa.

Ademais, ao facer a comparación entre os dous anos, obsérvase que o rendemento por explotación aumenta en todos os estratos a excepción do estrato 6 (3-8M kg), onde se reduce un 4% a nivel nacional . As particularidades por comunidade autónoma poden observarse na táboa 11, onde se fai patente a tendencia xeral ao incremento do rendemento, con todo, existen variacións en función dos estratos de produción.