Así é o proxecto de Vega Sicilia para asentarse na DO. Rías Baixas

Os viños galegos non só están a se afianzar nos mercados exteriores senón que os viñedos galegos e as variedades autóctonas están a espertar tamén o interese de importantes adegas para asentarse dunha forma ou outra en Galicia. A última en anunciar o seu desembarco en terras galegas é a destacada adega valisoletana Vega Sicilia. Coincidindo co 40 aniversario do grupo, anunciaron a súa intención de asentarse en plenas Rías Baixas, atraídos polo Albariño.

“A decisión de abrir unha nova adega en Galicia foi tomada hai uns anos ao considerar que o Albariño é probablemente a gran variedade de viño branco española e a rexión de Rías Baixas ten unha personalidade única en España e no mundo”, indicaban desde Tempos Vega Sicilia no comunicado de presentación do novo proxecto.

Vega Sicilia construirá a súa nova adega en Crecente, en plenas Rías Baixas, e conta xa con 24 hectáreas de viñedo e os terreos nos que se situará a edificación. Estiman que o investimento será aproximadamente duns 20 millóns de euros entre viñedo e adega.

O viñedo

En concreto, Vega Sicilia adquiriu xa un total de 22 hectáreas de viñedo en Rías Baixas repartidas fundamentalmente no Condado de Tea, na parte alta do río Miño. Teñen tamén parcelas no Salnés, nas proximidades a Cambados, así como no Grove e Sanxenxo. Ademais, algunhas das cepas están no propio Crecente, localización escollida para a adega. “Rías Baixas é unha rexión histórica e singular onde xa hai excelentes produtores; desta forma a familia cumpre o soño de elaborar un gran viño branco español”, detallan.

Todo o viñedo que adquiriron son viñas en produción e en emparrado tradicional. “O viñedo máis novo que temos ten 12 anos, outras parcelas teñen 20 e o resto máis de 30”, explica Pablo Álvarez, conselleiro delegado de Tempos Vega Sicilia.

Realizarán novas plantacións para renovar as cepas máis antigas dos viñedos adquiridos

A súa intención é seguir adquirindo máis viñedos nas zonas de Condado de Tea, Salnés e O Rosal ademais de realizar novas plantacións. “A idea é ter entre 5 e 10 hectáreas de novas plantacións que sirvan para renovar aquelas cepas que pola súa idade sexa necesario cambiar”, detalla Álvarez.

Un dos motivos que os trouxo ata as Rías Baixas é a súa variedade orográfica, que ofrece diversidade de chans e orientacións para os viñedos. “Buscamos chans graníticos en ladeira e orientación suroeste”, indican desde Vega Sicilia.

As súas primeiras impresións sobre o terreo cos viñedos adquiridos están a ser “francamente boas, pero é un labor que leva anos, aprendizaxe e experiencia. Debemos aprender, aínda que xa se ve por algúns produtores, que as perspectivas son boas”, apunta o conselleiro delegado de Tempos Vega Sicilia.

Deiva e Arnela, os seus primeiros viños

O Albariño foi a outra razón de peso para asentarse en Rías Baixas. Atraídos polo potencial desta variedade autóctona, os seus primeiros viños serán elaborados principalmente con estas uvas, aínda que tamén teñen a vista posta noutras variedades de brancos. “Polo momento só estamos a traballar con Albariño, pero tamén estamos a facer algunha experiencia con outras variedades e non se descarta que poidan utilizarse no futuro. Veremos no futuro Treixadura, Loureiro e Caíño Blanco, aínda que hei de recoñecer que esta última é a que menos interesante no resultanos inicialmente”, detalla.

O seu obxectivo é alcanzar unha produción de 300.000 botellas cos seus viños Deiva e Arnela

A adega comezará a elaborar dous viños: Deiva, un crianza de dous anos, e Arnela, que será o branco premium da casa cunha crianza de tres anos. A primeira colleita de Deiva está prevista para o 2023 e sairá ao mercado en 2025. O obxectivo é alcanzar unha produción total de 300.000 botellas cos dous viños, sempre en función da calidade das colleitas.

Vega Sicilia comercializará os seus viños baixo a Denominación de Orixe Rías Baixas e segundo a etiquetaxe, nesta primeira colleita esperan comercializar de cada un dos dous viños unhas 100.000 botellas bordelesas, 1.000 botellas Mágnum, 500 Dobre Mágnum, 100 Imperiais (6 litros) e outras 5 Salmanazar (9 litros).

Con esta nova adega, bautizada como Deiva, Vega Sicilia centrarase na elaboración de viños brancos de crianza e descarta, polo menos polo momento, os tintos. “Veremos no futuro, pero neste momento non hai ningunha intención de producir viños tintos en Galicia”, asegura Pablo Álvarez.

A adega

Aínda que polo momento non se concretou a localización exacta da nova adega en Crecente, Vega Sicilia fixo públicos os deseños da súa nova edificación, con recreacións tanto do interior da adega como dos seus exteriores. O edificio contará con dúas alturas e a parte máis elevada será a fachada posterior da construción.

A adega, que busca integrase na paisaxe, contará con amplas ventás baixo a cuberta. Ademais, tal e como se aprecia nos deseños iniciais, tamén apostarán polo emprego da madeira en boa parte da construción.

En canto ao seu interior, desde Vega Sicilia os depósitos de aceiro inoxidable para o almacenamento do viño dispoñeranse en círculo, de maneira que ocuparán a zona central da adega.