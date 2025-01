Así avanza o pago das axudas directas da PAC da campaña 2024

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), coordinou o pago, por parte das comunidades autónomas, de 3.665 millóns de euros das axudas directas da Política Agraria Común (PAC) da campaña 2024, ata o 31 de decembro, e cuxo prazo de pago anticipado iniciouse o pasado 16 de outubro.

Trátase da segunda campaña da nova PAC 2023-2027, que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2023. Este importe, pagado ao 31 de decembro, é 189 millóns de euros superior ao da pasada campaña, na que se puxo en marcha unha nova PAC, cun ritmo de pagos aínda marcado polas especificidades que implican estes anos de transición.

No caso concreto da campaña da PAC 2024, o período de presentación de solicitudes comezou no mes de febreiro. O prazo inicialmente previsto foi ampliado un mes e medio, ata o 15 de xuño, a solicitude de comunidades autónomas e organizacións agrarias. Desta forma, tíñanse en conta os cambios na normativa europea e nacional introducidos durante os primeiros meses do ano.

A distribución das cantidades abonadas, por réximes de axuda, é a seguinte:

A partir do 1 de decembro de 2024 autorizouse o abono do 90 % da axuda básica á renda e os seus pagos complementarios. Tamén desde o 1 de decembro de leste mesmo ano, púidose transferir o 90 % do pago dos ecorregímenes e os réximes de axudas asociadas á agricultura, excepto o pago específico ao algodón, así como de axudas asociadas á gandería, excepto as axudas ao engorde de tenreiros.

Só puideron ser beneficiarias dos devanditos pagos as solicitudes para as que finalizasen todos os controis, por parte das comunidades autónomas.

Unha vez que leve a cabo a asignación de dereitos procedentes da Reserva Nacional de Axuda Básica á Renda (o 28 de febreiro de 2025 como data límite), así como o cálculo de importes unitarios definitivos, remanentes e transferencias entre intervencións (antes do 1 de maio de 2025), autorizarase o abono do 10 % restante, cuxo prazo para facerse efectivo conclúe o 30 de xuño de 2025.

Respecto ao pago específico ao algodón e as axudas ao engorde de tenreiros, os requisitos de admisibilidad destas axudas non poderán ser verificados ata o inicio do ano 2025, xa que o cálculo do importe unitario baséase nas unidades de produción (hectáreas e número de animais) que cumpren todos os requisitos destes réximes de axuda. Do mesmo xeito que nos demais réximes, o prazo para facer efectivos os pagos para estas dúas axudas conclúen o 30 de xuño de 2025.

A continuación, inclúese unha táboa coa distribución por comunidades autónomas dos pagos xa realizados das axudas directas da campaña 2024, a data 31 de decembro de 2024. Estes pagos inclúen, tanto os pagos anticipados como os pagos do saldo do período ordinario realizados ata final de ano.

Cada comunidade establece o seu propio calendario de pagos, que á súa vez depende da planificación e execución dos controis que deben levar a cabo na totalidade dos expedientes para verificar os requisitos de admisibilidad das axudas.