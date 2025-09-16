“As pradeiras de mesturas biodiversas son máis produtivas e a herba ten mellor calidade nutricional”

Cales son as principais variedades de pratenses coas que traballades neste momento tanto en Galicia como na Cornixa Cantábrica?
En Fertiprado somos especialistas en mesturas con gramíneas e leguminosas. Multiplicamos as principais especies de trevos anuais para forraxe —persa, vesiculoso, esquarroso, alexandrino— e dispoñemos dun abano moi amplo de gramíneas de calidade. Buscamos sempre ciclos longos que atrasen ao máximo o espigado, tanto en raigrás italiano como híbrido e inglés. En cambio, na Cornixa Cantábrica evitamos as variedades de westerwold precisamente para non adiantar o espigado.
Notades nas vendas unha crecente demanda de leguminosas?
Afortunadamente si. En Fertiprado somos expertos en leguminosas e o produtor de vacún de leite cada vez valóraas máis porque permiten reducir a achega de abonos nitroxenados. Ademais, melloran a fertilidade e estrutura do solo e incrementan a proteína e a dixestibilidade das forraxes.
Todo iso contribúe a reducir a pegada de carbono, aliñándose coas políticas agrarias europeas, un camiño que Fertiprado iniciou hai máis de 30 anos.
Que variedades de pratenses recomendarías para unha gandería de vacún de leite, tanto para pradería temporal como permanente, que rota con millo forraxeiro?
En rotación con millo, o fundamental é coidar e mellorar o solo e, ao mesmo tempo, obter herba moi dixestible con fibras de alta calidade. As nosas mesturas de gramíneas e leguminosas, que xa se producen no norte de España, mostraron valores moi destacados en FND e FAD. Estes resultados axudan a previr problemas de saúde (patas, ubres etc.)/ etc.) e a aumentar a produtividade.
Coas mesturas biodiversas ricas en leguminosas contribuímos a mellorar a produción, a sanidade animal e a sustentabilidade do sector leiteiro. O gandeiro está a recoñecelo e isto impúlsanos a seguir investigando e innovando.
E para vacún de carne?
O principio é o mesmo: boa forraxe e bos pastos. A diferenza é que as necesidades alimenticias son menores e aquí apostamos máis por praderías de longa duración, con mesturas adaptadas ao solo e ao clima da zona con elevada persistencia, sen comprometer a calidade nutricional.
Galicia e a Cornixa Cantábrica teñen moitos microclimas. Que recomendaría para zonas de montaña e para zonas mediterráneas con seca estival?
A nosa experiencia internacional (Europa, Sudamérica, toda a Península Ibérica) levounos a traballar en solos con pH de 4 a 9, en climas mediterráneos, oceánicos ou continentais, e con pluviometrías moi diversas. Por iso ofrecemos un catálogo amplo con mesturas adaptadas a cada rexión.
O técnico de Fertiprado sempre está no campo recollendo información de solos, pH e pluviometría antes de recomendar a mestura máis adecuada.
Praderías polifitas ou monofitas?
Case o 100 % dos nosos clientes son ganderías de autoconsumo. O que buscamos é biodiversidade, dixestibilidade, palatabilidade, bos niveis de fibra e proteína. Por iso nosa aposta é, sen dúbida, praderías polifitas.
Son inegables as vantaxes da biodiversidade das mesturas. Son mais produtivas, teñen mellora calidade nutricional e melloran todo o sistema agroecoloxico.
Que aspectos clave destacarías para unha boa implantación de pradería de inverno e de mesturas de leguminosas?
-Semente con boa xenética.
-Bo criterio de selección da mestura mais adaptada
-Labores agrícolas ben executadas.
-Correcto abonado.
-Respectar época, dose e profundidade de sementeira.
-Bo manexo
-Respecto dos momentos ideais de corte/aproveitamento
E ante calquera dúbida, insistimos: consultar sempre cos técnicos de Fertiprado.
Que nos podes avanzar das novas liñas de investigación de Fertiprado para clima atlántico ou oceánico?
O noso foco está en aumentar dixestibilidade, palatabilidade e equilibrio entre calidade e cantidade, mellorando ano tras ano para contribuír á rendibilidade económica dos gandeiros.
Isto pasa pola mellora genetica continua, moitos ensaios e moitos datos. Neste momento non podo detallar moito, pero tambien temos unha linea forte de investigacion en microganismos beneficiosos e novos pellets. Nun futuro moi proximo isto nos permitira engadir un pouco mais de valor ás granxas.
En Galicia houbo unha onda de incendios. Que pode achegar Fertiprado á recuperación de praderías?
Podemos achegar:
-Xenética adaptada a praderías de longa duración con seca estival.
-Experiencia técnica en sementeiras de difícil acceso con drons.
-Colaboración en formación e charlas sobre manexo e recuperación de pastos.
Outra liña de traballo son as cubertas vexetais en viñedo e froiteiro. Que vantaxes achegan e como avanza a súa implantación?
As vantaxes son múltiples:
-mellora do solo,
-control de malas herbas
-abono verde,
-control de escorrentía, de erosion
-mesturas para control de nematodos,
-atracción de auxiliares,
-favorecer polinización,
-mellora do impacto visual.
En España aínda hai pouca tradición en cubertas, pero Fertiprado leva anos investigando e ensaiando. Hoxe xa vemos un interese crecente e sostido, e estamos satisfeitos coa evolución.
Algo máis que queiras engadir?
En Fertiprado somos apaixonados por este sector e por esta rexión. A nosa contribución é axudar aos gandeiros para mellorar os seus resultados, con ferramentas que engaden valor dunha forma constante e sostible. Gañan todos: o agricultor, os animais, o ambiente e a sociedade en xeral.