As Denominacións de Orixe Vitivinícolas piden apoio aos grupos parlamentarios

A Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) congregou o 27 de marzo, no Congreso dos Deputados, a membros e portavoces na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación da Cámara Baixa dos 5 grupos parlamentarios con máis representación no Congreso: o Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), o Popular (PP), o de Vox, o de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común e o de Ciudadanos.

Os representantes dos grupos parlamentarios estaban convocados pola asociación que representa ás denominacións de orixe á xornada “Denominacións de orixe de viño e política agroalimentaria”, organizada por CECRV na sede da soberanía popular. Neste encontro participaron tamén 51 representantes de 33 DDOO vitivinícolas de múltiples zonas de España.

A xornada serviu para que CECRV expuxese ante os grupos parlamentarios reivindicacións relacionadas co presente e o futuro das denominacións de orixe e do propio sector. Os representantes das DDOO solicitaron aos deputados e deputadas que desde as súas posicións presentes e futuras contribúan a que as súas formacións políticas comprendan en toda a súa amplitude a importancia do concepto D.O. e que os partidos e as administracións contribúan a empoderar, defender e fortalecer as denominacións de orixe de viño.

Na actual conxuntura, solicitaron aos grupos parlamentarios que contribúan a que España, como un dos grandes países produtores de viño da UE, siga sendo un baluarte na defensa dos intereses do sector e na configuración da política vitivinícola e de calidade europea, ante as próximas reformas europeas que van expor desafíos de moita envergadura. Así, demandaron a exclusión do viño dun posible sistema de cualificación nutricional harmonizado na parte frontal da etiquetaxe dos alimentos, así como a diferenciación e exclusión do viño de calquera iniciativa lexislativa que expoña a inclusión de alertas sanitarias na etiquetaxe das bebidas alcohólicas. Do mesmo xeito, instaron os representantes políticos e aos seus grupos parlamentarios no Parlamento Europeo a que as lexislacións referidas a cuestións de saúde partan sempre de estudos de patróns de consumo, por franxas de idade e por países, sen facer táboa rasa con todas as bebidas que conteñen alcol e buscando sempre enfoques educativos e facilitar decisións informadas. Pero non buscando influír negativamente na elección dun produto como o viño.

Entre as peticións das DDOO estiveron tamén que desde os grupos parlamentarios se avogue por unha contorna regulatoria estable e específica do sector do viño, ante os procesos de reforma europeo que tenden progresivamente a debilitala.

As denominacións de orixe de viño tamén abordaron asuntos como a sustentabilidade ou o impulso ás enerxías renovables. Solicitaron unha definición normativa clara da sustentabilidade, un papel diferenciado para as DDOO, que lles permita contribuír ao seu impulso, como pancas de transformación, desde enfoques colectivos e de mercado e que este eixo das políticas públicas quede circunscrito aos ámbitos ambiental, económico e social. Así mesmo, pediron aos grupos parlamentarios que insten as administracións públicas de diferentes ámbitos territoriais a que o crecemento e o impulso das renovables, que as DDOO consideran do todo necesario, fágase a partir de regulacións máis estritas que planifiquen o seu crecemento e que determinen previamente e de forma vinculante as zonas nas que se poden instalar e as zonas que se deben protexer.

XXXI Asemblea Xeral de CECRV

Tras a xornada organizada por CECRV no Congreso dos Deputados, a organización que representa ás denominacións de orixe de viño celebrou o seu XXXI Asemblea Xeral. Tivo lugar o 28 de marzo, en Madrid. O encontro serviu para proporcionar aos consellos reguladores información actualizada sobre o proceso de reforma da regulación das indicacións xeográficas e para coñecer e debater sobre as orientacións das futuras iniciativas lexislativas de etiquetaxe que a Comisión Europea ten previsto presentar no seu actual mandato.

Na Asemblea participou Daniela Zandonà, secretaria xeral de EFOW (European Federation of Origin Wines), organización que representa ás Indicacións Xeográficas europeas de viño, da que CECRV forma parte. Fíxoo para informar das mencionadas reformas e para dar un relatorio sobre o proceso de codecisión da Unión Europea, que permitiu contextualizar e situar o papel que as institucións europeas (Comisión Europea, Parlamento Europeo e Consello Europeo) teñen asignado e desempeñan no procedemento lexislativo da Unión.

Na Asemblea tamén se aprobou a organización da 7ª edición do Día Movemento Viño D.O., que pasará a chamarse Día Viño DO. e que terá lugar o sábado 13 de maio.