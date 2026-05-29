As cooperativas agroalimentarias galegas integradas en AGACA superan no 2025 os 2330 M€ de facturación conxunta

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA) celebrou esta mañá en Santiago de Compostela a 38ª edición da súa Asemblea Xeral Ordinaria. No evento, que transcorreu con total normalidade, aprobáronse as Contas Anuais e o Informe de Xestión do exercicio 2025. Ademais, presentouse a Memoria Anual de Actividades de 2025 e informouse sobre o Plan Anual de Actividades previsto para 2026.
Xunto á representación institucional, AGACA reforzou en 2025 o acompañamento directo ás cooperativas socias. A entidade mantivo unha intensa actividade de interlocución coa Xunta de Galicia, co Ministerio e con outros organismos, con especial relevancia no traballo arredor da futura Lei de Cooperativas de Galicia, para a que trasladou propostas e alegacións orientadas a acadar unha norma máis útil, participada e adaptada á realidade do sector. Ademais, prestou apoio fiscal, laboral, contable, administrativo, técnico e de calidade a preto de 100 entidades, cun traballo especializado que incluíu a presentación de arredor de 1500 impostos, a elaboración de máis de 290 informes e memorias, a tramitación de máis de 3000 nóminas, a atención de máis de 2500 consultas e a resposta a máis de 100 requirimentos administrativos.
Este labor completouse cunha intensa actividade de asesoramento ás explotacións, con 529 explotacións de vacún de leite apoiadas no marco do servizo de aconsellamento e 570 explotacións con apoio técnico especializado en benestar animal, pegada de carbono, SIGE e Conta Láctea. Trátase de servizos cada vez máis valorados polas cooperativas, ao contribuír a mellorar a xestión, reforzar a seguridade administrativa e técnica e facilitar a adaptación a un contexto normativo e produtivo cada vez máis esixente.
A formación, a comunicación, a corretoría de seguros e a participación en proxectos completaron esta actividade de apoio. En 2025 desenvolvéronse máis de 2200 horas formativas, accións da Rede Eusumo, cursos especializados, publicacións, revista, web e redes sociais para compartir coñecemento e facer máis visible o modelo cooperativo. Ao mesmo tempo, AGACA participou en diferentes proxectos (un no ámbito nacional, dous autonómicos, seis supraautonómicos e catro internacionais) vinculados á economía circular, á valorización de subprodutos, á descarbonización, á dixitalización, á cooperación transfronteiriza e á innovación aplicada, abrindo novas oportunidades para as cooperativas agroalimentarias galegas.
Principais datos económicos e sectoriais de 2025
As cooperativas integradas en AGACA agrupan actualmente arredor de 28 000 persoas socias, xeran máis de 6000 empregos directos e alcanzan unha facturación conxunta de 2330 millóns de euros, incluídas as sociedades participadas polas cooperativas socias.
Segundo os datos recolleitos na Memoria 2025, o cooperativismo agroalimentario galego mantivo durante o último exercicio niveis estables de actividade, emprego e resultados, nun contexto marcado pola presión normativa, a evolución dos mercados, os desafíos sanitarios e a transformación ambiental do sector.
O sector lácteo continuou sendo un dos principais motores do cooperativismo agroalimentario galego. En 2025 mellorou a súa rendibilidade grazas ao incremento do prezo medio do leite, que se situou nos 49,76 céntimos por litro, 2,99 céntimos máis que no exercicio anterior. Galicia concentra actualmente o 56,4% das explotacións leiteiras do Estado e o 42% da produción total.
No sector porcino, o exercicio estivo condicionado pola aparición da peste porcina africana a finais de ano, circunstancia que provocou unha baixada dos prezos ao peche do exercicio e unha redución da facturación do 17%.
No ámbito vitivinícola, os viños brancos galegos mantiveron unha boa posición nos mercados e, por primeira vez, un grupo cooperativo galego situouse á cabeza das entidades de capital galego do sector do viño, consolidando o peso do cooperativismo na industria vitivinícola da comunidade.
No sector de abastecementos, as cooperativas continúan desempeñando un papel fundamental na subministración de insumos ao sector agrario galego, superando o 50% do abastecemento de pensos en Galicia.
Tamén destaca a evolución das seccións de crédito cooperativas, que incrementaron os seus depósitos durante o exercicio, reforzando a súa función como instrumento financeiro de proximidade ao servizo das explotacións e das economías rurais. Tan só tres entidades cooperativas xestionaron máis de 165 millóns de euros en depósitos.
A memoria recolle igualmente o peso crecente dos servizos de maquinaria compartida e servizos técnicos ás explotacións, cada vez máis demandados polas persoas socias como ferramenta para mellorar a competitividade, optimizar custos e facilitar a continuidade das explotacións agrarias.
Tras a Asemblea Xeral de AGACA, as distintas entidades que conforman o Foro pola Economía Social Galega (AGACA, ESPAZOCOOP, CEGASAL, AESGAL e AEIGA) celebraron o Día da Economía Social Galega.