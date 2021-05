A arte de facer queixo: tempo, tradición e talento

Os pais de Juan Carlos Barral, o xerente actual da Queixería Barral, empezaron a súa andaina leiteira nos anos setenta cunhas poucas vacas. Mais a principios dos oitenta empezaron a elaborar queixo para vendelo nas feiras quincenais —agora xa desaparecidas— que había en Arzúa. Dende ese momento, comezaron a ter clientes fixos e a facer repartos por toda a comarca.

Pero foi no 1989 cando deron o primeiro gran salto, crearon o xérmolo da gran queixería que é hoxe. Mercaron unha pequena cuba de 300 litros e comezaron a profesionalizar o negocio e as súas previsións de produción. E xa a partires do 1995, cando a industria medraba, empezaron a desenvolverse con soltura na distribución horeca e na gran distribución.

De cinco anos para aquí, incorporaron ao equipo de traballo xente con moita formación técnica para acabar de despegar como negocio próspero. Engadiron un encargado de fabricación, unha directora de calidade e produción e unha directora financeira: <<reformulamos a estrutura empresarial para estar preparados para seguir crecendo>>, explica Juan Carlos Barral.

Ese esforzo de crecemento diverxe en tres liñas principais. Primeiramente, afianzarse máis aínda no mercado galego; seguir ampliando a súa cota no español; e, cando as condicións loxísticas permitan transportar con eficiencia o queixo Tetilla e Arzúa-Ulloa, dar un gran salto a Europa.

Con todo e logo de corenta anos, non perderon esa visión cooperativa do rural. A inmensa maioría dos e das traballadoras de Queixería Barral viven na comarca de Arzúa: <<queremos aportar á comunidade e por iso apostamos por xente con talento da contorna>>. É un xeito consciente de resistencia contra o éxodo rural. Ademais, <<demostramos que no rural hai boa calidade de vida, algo co que a pandemia non fixo outra cousa que darnos a razón>>, conclúe o xerente.