Arrinca un proxecto para a agrodixitalización de empresas de Galicia e o norte de Portugal

DATAlife Hub de Innovación Digital (DIH) liderará a dixitalización do ecosistema empresarial do sector primario da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal durante o que queda de 2021 e todo 2022 a través do proxecto Interreg Hub Iberia Agrotech ( HIBA), unha iniciativa hispano-lusa cun orzamento de 5,3 millóns de euros, cofinanciado ao 75%, para a Creación dun Ecosistema Plurirrexional para a Agrodixitalización a través dos DIH.

O Comité de Xestión do Interreg VAI España-Portugal (Poctep), programa encargado de promover proxectos de cooperación transfronteiriza co apoio da Unión Europea, aprobou recentemente o proxecto HIBA, que fortalecerá a conexión dos ecosistemas locais de innovación agroalimentaria.

DATAlife Hub de Innovación Dixital e outras 18 entidades situadas nas rexións transfronteirizas de España e Portugal contarán con ese orzamento de 5,3 milllones de euros e traballarán ata o 31 de decembro de 2022 na creación dunha rede ibérica de DIH en Agrotech para fomentar tamén o emprendemento e a iniciativa empresarial e mellorar a competitividade dos actores que participan no sector primario a partir da innovación dixital do campo e o seu tecido empresarial, propiciando a reactivación económica post-covid19.

Asesoramento para a transformación dixital

DATAlife implementará un servizo de asesoramento á transformación dixital das pemes agroalimentarias, desenvolverá itinerarios formativos en transformación dixital e de emprendemento para formación profesional, universitaria e para toda a cidadanía e colaborará coas entidades públicas como a Axencia Galega de Innovación (GAIN) ou a Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), que pertencen á Xunta de Galicia, para apoiar servizos de testeo e experimentación para pemes no ámbito Agrotech en Galicia, en particular aquelas que traballan con tecnoloxías relacionadas coa observación da terra, a robótica, o internet das cousas e a intelixencia artificial.

DATAlife, en consecuencia, despregará e ofertará en Galicia e o norte de Portugal un abano de servizos tecnolóxicos e desenvolverá eses itinerarios formativos e de emprendemento en función do usuario e das necesidades empresariais.

Mellorar as cadeas de valor a partir de intelixencia artificial e analítica de datos

DATAlife Hub de Innovación Digital traballa desde a súa creación, no outono de 2019, na transformación dixital do tecido empresarial da comunidade autónoma de Galicia das cadeas de valor de Agro-Mar-Alimentación, Biotecnoloxía, Forestal-Madeira e Saúde-Coidados.

Con sede en Santiago de Compostela, DATAlife Hub de Innovación Dixital nace para converter a Galicia en biorrexión de referencia en Europa a través da conexión, coordinación e creación de sinerxias entre os axentes do ecosistema de innovación e os sectores produtivos. DATAlife proponse facilitar a incorporación da intelixencia artificial e a analítica de datos nas pemes galegas dos sectores ligados ás ciencias da vida.

Os principais destinatarios son pemes do sector agroalimentario e forestal

Por iso, DATAlife está ao servizo das pemes para mellorar a súa competitividade, permitíndolles aproveitar as vantaxes das tecnoloxías dixitais para vender máis, mellorar a súa conta de resultados, ser máis eficientes e competir con maiores garantías nunha contorna global.

O proxecto HIBA, pola súa banda, potenciará o tecido empresarial plurirrexional a través de programas de innovación aberta e especialización intelixente, en liña coa Estratexia de Horizonte Europa e Europa Dixital e as políticas de DG CONNECT, que aposta e apoia unha colaboración estruturada entre os Dixital Innovation Hubs europeos.

As propostas da iniciativa HIBA tamén están en liña co Pacto Verde Europeo, ao favorecer a xestión eficiente, sostible e conxunta dos recursos. E tamén coas formulacións recollidas no Border Orientation Paper para a fronteira España-Portugal da Dirección Xeral de Política Rexional e Urbana (DG REXIO) da Comisión Europea en temas de cooperación, que dá prioridade ás áreas comúns nas estratexias rexionais de especialización intelixente (RIS3), apoia a xestión da innovación e capacitación e apoia as actividades orientadas ao mercado.

Socios e empresas tractoras

Os socios de DATAlife son cinco agrupacións industriais: Clúster Tecnolóxico Empresarial dás Ciencias da Vida (Bioga), Agrupación industrial da Acuicultura de Galicia (CA), Clúster da Madeira e do Deseño de Galicia (CMD), Clúster Saúde de Galicia e Agrupación industrial TIC Galicia; catro empresas tractoras: Grupo Zendal, Finsa, Televés e Vodafone; cinco centros tecnolóxicos: Energylab, Gradiant, Anfaco-Cecopesca; Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) e Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial (CETIM) e o sistema universitario de Galicia: Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo e Feuga.

“Para nós, para o noso proxecto, o sector primario de Galicia e do Norte de Portugal é unha prioridade”, asegura Pablo Álvarez Freire, presidente de DATAlife, quen se mostra satisfeito pola luz verde do Comité de Xestión do programa Interrreg VAI España-Portugal ao proxecto HIBA. “O noso traballo, a pesar das dificultades da Covid19, sente recoñecido e recompensado”, asegura referíndose á inclusión de DATAlife neste proxecto de fomento da dixitalización, competitividade e sustentabilidade do ecosistema agrario de Galicia e do Norte de Portugal.

Grupo Zendal e Finsa lideran o proxecto, xunto a cinco clústers e as universidades de Santiago e Vigo

“Queremos que a reactivación económica post-covid19 chegue tamén ao mundo do agro dun lado e outro do río Miño da man da dixitalización, dunha innovación impulsada desde o noso Hub”, afirma o presidente de DATAlife DIH, tamén director xeneral adxunto de Grupo Zendal, quen confía en que todo este traballo sirva para modernizar e poñer ao día a un sector estratéxico para a economía de ambos os países.

A entidade que preside Pablo Álvarez Freire, a través do seu equipo de xestión, contará cun orzamento de 271.265 euros, subvencionado ao 75%. Esta iniciativa valerá tamén para crear unha contorna de experimentación de tecnoloxías innovadoras para a súa adaptación e adopción na contorna empresarial. DATAlife seguirá dinamizando espazos de diálogo e co-creación para compartir prioridades e liñas de traballo.