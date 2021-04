Arrinca a feira dixital de maquinaria agrícola de CNH Industrial

O evento, que se prolonga até o 18 de abril, aglutina as últimas novidades de tecnoloxía e produto das marcas do grupo, New Holland, Case IH e Steyr

CNH Industrial programou unha feira agrícola dixital de 10 días para presentar as súas últimas novidades de tecnoloxías e equipos. O evento inclúe parte expositiva virtual de carácter inmersivo e charlas online. O grupo sinala que a súa feira, denominada Yourniverse, constitúe “unha experiencia de infoentretemento inmersiva e sen precedentes”.

O evento, ao que se poderá acceder até o día 18 de abril, inclúe as principais innovacións das marcas do grupo CNH Industrial, New Holland, Case IH e Steyr.

Sean Lennon, Vicepresidente de New Holland para Europa, afirmou: “Atopar novas formas de comunicarnos coa nosa audiencia é fundamental, sobre todo nun momento en que a experiencia do usuario é cada vez máis importante e as ocasións de reunión cos nosos clientes víronse limitadas enormemente polos confinamentos, as restricións dos desprazamentos e a cancelación das feiras agrícolas. O evento YOUNIVERSE é unha nova e emocionante maneira de conectar cos nosos clientes, convidándolles a unirse a nós neste mundo virtual de New Holland, onde poderán interactuar cos nosos produtos e coñecer aos nosos expertos de New Holland”.

Unha experiencia inmersiva no mundo de New Holland

Os visitantes poderán ver unha selección de produtos nunha contorna agrícola inmersiva, accedendo a unha gran variedade de contidos multimedia, simulacións en 3D e os datos completos das máquinas. Tamén se exhibirán outros produtos nunha área específica do mundo virtual YOUNIVERSE da marca, con acceso a toda a información.

Entre os produtos que se presentarán nesta contorna agrícola atópanse máis de 20 máquinas e os últimos lanzamentos de New Holland: a Big Baler 1290 no seu modelo Packer; a colleitadora CH7.70 Crossover Harvesting, o tractor T6.160 Dynamic CommandTM, as novas cargadoras de rodas W170D e as novas gamas de implementos. Nesta área tamén se incluirán a colleitadora CR10.90 Revelation e o tractor T7.315 Heavy Duty, así como o tractor T6.180 Methane Power, que se introducirá na gama de New Holland ao longo do ano.

Retransmisión en directo de New Holland con Carlo Lambro, Presidente da marca

O 12 de abril ás 19:00 CET, New Holland retransmitirá un evento en directo na canle de TV online específico de YOUNIVERSE, que será presentado por Carlo Lambro, Presidente da marca New Holland, e a presentadora de televisión británica Nicki Shields. Ademais de presentar

a feira, ambos cubrirán as últimas novidades da marca e destacarán os novos produtos.

Os invitados á feira dixital YOUNIVERSE tamén poderán coñecer a expertos do sector e participar en interesantes seminarios web. Na canle de TV de YOUNIVERSE retransmitiranse entrevistas exclusivas e relatorios, incluíndo contido de expertos da empresa, institucións agrícolas líderes como CEMA (Asociación de Maquinaria Agrícola Europea) e DLG (Sociedade Alemá de Agricultura), así como representantes da industria agroalimentaria.

A feira YOUNIVERSE, facilmente accesible a través dun sitio web interactivo e todos os dispositivos móbiles, permitirá aos usuarios permanecer conectados, intercambiar tarxetas de visita con outros visitantes e ampliar a súa rede de contactos.

O rexistro á feira pode formalizarse nesta web.