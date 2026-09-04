Arranca o I curso de construción en madeira organizado pola Fundación Arume

A Fundación Arume iniciou hoxe en Santiago o curso ‘O futuro está na madeira: construción sostible e eficiente’. A actividade formativa, que está orientada a profesionais da arquitectura e persoal técnico do ámbito forestal – madeira, contou cunha sesión inaugural na sede da Obra Social Abanca (Praza de Cervantes), na que interviron o presidente da Fundación Arume, Xosé Mera; o director da Axencia Galega da Industria Forestal XERA, Alfredo Fernández Ríos, e o presidente da delegación do Colexio de Arquitectos de Galicia en Santiago, Ángel Cid.
Coa formación en construción en madeira, a Fundación Arume busca que as persoas asistentes coñezan diferentes técnicas de construción con madeira e que entendan as claves para deseñar e construir correctamente a envolvente dos edificios desde o punto de vista do comportamento higrotérmico, a eficiencia enerxética e a acústica.
Tras o acto de apertura, os 12 alunos que participan nesta primeira edición do curso en construción en madeira iniciaron unha xornada de visitas técnicas que os levou á empresa Finsa (Santiago de Compostela) e a firma Casas Arraigo (Rois, A Coruña), especializada na construción modular en madeira.
O curso desenvolverase tódolos venres de setembro e outubro, combinando sesións teóricas con visitas técnicas a empresas e proxectos de construción en madeira. Dado que nesta primeira edición da actividade formativa completáronse tódalas prazas, a Fundación Arume xa está a preparar a segunda edición.