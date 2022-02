Arranca mañá xoves a Feira Enerxétika, que se celebra ata o sábado en Silleda

Enerxétika 2022, que se celebrará dende mañá xoves ata o vindeiro sábado na Feira Internacional de Galicia ABANCA, contará coa presenza de 89 expositores directos de España e Portugal, que aglutinan a máis de 250 firmas.

Estes expositores, entre os cales se atopan moitas das empresas máis importantes do sector, ocuparán un dos pavillóns principais do recinto, sendo a superficie neta de 3.893 metros cadrados. Estarán presentes expositores de enerxías convencionais e renovables e dos ámbitos da eficiencia enerxética, mobilidade sostible, material e equipos para instalacións, electrónica industrial, iluminación ou servizos.

O programa de actividades da feira complétase con máis de 80 conferencias, que se agruparán en 26 xornadas organizadas por destacadas entidades tanto galegas como do resto de España.

Estas conferencias, que serán conducidas por 90 expertos de distintos ámbitos, profundarán en temas de gran interese, como os retos, liñas de axuda e casos de éxito no sector da biomasa en Galicia, hidróxeno renovable, instalacións de autoconsumo ou aproveitamento enerxético no sector avícola, entre outros.

18 proxectos seleccionados

Por outra banda, o programa da feira incluirá por primeira vez o SIE, o Salón de Innovación Enerxétika, un novo espazo que se centra en poñer en valor proxectos innovadores no ámbito da sustentabilidade, a eficiencia enerxética e as enerxías renovables. Un xurado independente, formado por profesionais de recoñecido prestixio membros do Foro Enerxético de Galicia, foi o encargado de avaliar as propostas remitidas para determinar as que finalmente teñen presenza no certame. Foron seleccionados 18 proxectos, os cales se mostran a través de paneis nos que se poden ver fotografías e un texto informativo sobre cada un deles.

Ademais, a feira acollerá unha gran área divulgativa coa que se pretende achegar o mundo da enerxía a todos os públicos. Contará cun equipo que poderá descubrir e resolver as cuestións máis diversas e con distintas zonas temáticas nas cales se incluirán numerosos elementos cos que os visitantes poderán experimentar. Unha maqueta dunha central térmica, un aeroxerador real, unha placa fotovoltaica, unha máquina de vapor, aparellos eléctricos para coñecer os seus consumos ocultos ou unha aplicación para axudar a interpretar a factura da luz serán só algúns deles.

Así mesmo, nesta zona levaranse a cabo talleres e demostracións, ademais dun programa específico para escolares.

Sumarase un circuíto de vehículos eléctricos e híbridos, no que os visitantes poderán probar distintas marcas, ademais dalgúns modelos cedidos polo parque móbil da Xunta de Galicia.