Aprobado o Plan Estratéxico da PAC de España

A Comisión Europea aprobou o Plan Estratéxico da Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 presentado por España. Xunto ao plan de España, a Comisión Europea aprobou tamén os plans doutros 6 Estados membros: Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia e Portugal. Son os primeiros plans estratéxicos aprobados pola Comisión.

Para o ministro de Agricultura, Luís Planas trátase dunha “excelente noticia, porque esta aprobación dá certeza e seguridade ao sector agrario, xa que a PAC supón entre un 20 e un 30 por cento das rendas que perciben agricultores e gandeiros”.

Ademais, co plan quedaron aprobadas as medidas de apoio ao desenvolvemento rural, tanto as impulsadas polas comunidades autónomas como as de competencia estatal. Por tanto, o plan recolle nun documento único de programación medidas que en períodos pasados distribuíanse a través dos diferentes Plans de Desenvolvemento Rural autonómicos, que poderán empezar a xestionarse sen atrasos.

Estrutura de axudas directas

Na PAC 2023-2027, os agricultores e gandeiros españois van contar con máis de 4.800 millóns de euros anuais en axudas directas, das que un 61 % irán destinadas ao apoio á renda (a través da axuda básica e o pago redistributivo), un 23 % ao pago por compromisos ambientais (ecorrexímenes, tamén chamados ecoesquemas), un 14 % a axudas asociadas para certas producións e actividades gandeiras, e un 2 % para o pago complementario a mozos.

Entre as principais novidades do plan, o sector contará a partir do 2023 co novo pago redistributivo, unha axuda á renda adicional para as primeiras hectáreas de cada explotación destinada a favorecer a redistribución de axudas cara ás pequenas e medianas explotacións, na súa maioría de carácter familiar e profesional.

Ademais, o plan reserva aproximadamente 230 millóns de euros anuais para axudas específicas para os mozos, a través do pago complementario das axudas directas e dos fondos de desenvolvemento rural destinados a impulsar a primeira instalación. Outra das grandes novidades reside en que as mulleres que se instalen á fronte dunha explotación agraria percibirán un 15 % adicional no complemento da axuda á renda que reciben os mozos.

Xunto coas axudas directas, o plan inclúe un orzamento anual de 582 millóns de euros para programas sectoriais (froitas e hortalizas, viño, apicultura) e de 1.762 millóns de euros de gasto público total para as medidas de desenvolvemento rural.

Entre estas últimas, as principais partidas van destinadas a investimentos (740 millóns de euros, dos que un 44 % serán para investimentos con fins ambientais); 370 millóns de euros para os agricultores que asuman compromisos ambientais de carácter plurianual; 160 millóns de euros para os programas LEADER; 140 millóns de euros para as explotacións que desenvolven a súa actividade en zonas con limitacións naturais; 135 millóns de euros anuais para o establecemento de novos agricultores; e 70 millóns de euros anuais para medidas de innovación, asesoramento e formación.

Ecorrexímenes

Doutra banda, o plan recolle o compromiso de España cos obxectivos do Pacto Verde europeo. Por iso, destinarase un 23 % do orzamento da PAC para levar a cabo prácticas agrícolas ou gandeiras beneficiosas para o clima e o medio ambiente, a través dos denominados ecorrexímenes, deseñados para que teñan unha ampla acollida.

Os ecorrexímenes inclúen prácticas como o pastoreo extensivo, o mantemento de pastos, as rotacións de cultivo, a agricultura de conservación, as cubertas vexetais ou as superficies destinadas á biodiversidade. Trátase de medidas de carácter voluntario que os agricultores deben analizar desde este mesmo momento co fin de poder elixir que prácticas solicitar o ano que vén e obter estas axudas adicionais, ademais de contribuír á consecución dos fins ambientais.

Paquete lexislativo

Nestes momentos, o Goberno traballa nos cambios legais que acompañan ao Plan Estratéxico: 18 reais decretos e unha lei, que xa se atopa polo trámite de urxencia no Congreso dos Deputados, para que a nova PAC entre en vigor o 1 de xaneiro de 2023.