Aprobado o cambio na etiquetaxe do mel: Deberán figurar os países de procedencia e a porcentaxe de cada un

O Consello de Ministros aprobou hoxe un real decreto polo que se modifica a norma de calidade relativa ao mel, co obxecto de incorporar á lexislación nacional as modificacións introducidas na directiva da Unión Europea, impulsadas durante a Presidencia española do Consello no segundo semestre de 2023 e culminadas en 2024.

Un dos obxectivos da nova norma do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación é a mellora da información proporcionada ao consumidor sobre a orixe do mel. Así, establécese a obriga de indicar no campo visual principal da etiqueta a porcentaxe que representa cada un dos países de orixe do mel, no caso das mesturas.

España foi pioneira na Unión Europea (UE) na clarificación da etiquetaxe de orixe do mel, ao establecer, desde 2020, a indicación obrigatoria na etiquetaxe da lista dos países de orixe onde o mel e as súas mesturas fosen colleitadas. Coa modificación da directiva europea, conseguiuse que ademais de indicar os países de orixe, especifíquese tamén a proporción de cada un deles.

Coa incorporación desta modificación á lexislación nacional, preténdese protexer e aumentar a competitividade dos meles de orixe española e reforzar o mercado nacional, ao dotalo de maior transparencia e información, e posicionar os produtos fronte aos meles importados.

A norma garante que o produto que chega ao consumidor non foi desprovisto das substancias ou ingredientes naturais que lle confiren as súas propiedades características e cumpre cos criterios de composición, calidade e pureza que establece a normativa.

Con esta modificación elimínase a variedade mel filtrado e establécese que, aquela a a que se lle retirou unha parte importante do pole, será considerado mel para uso industrial, e non poderá comercializarse directamente ao consumidor final. O pole é unha compoñente clave do mel e proporciona un vínculo coa súa orixe botánica.

Con todo iso, preténdese garantir aos consumidores un produto coa máxima calidade, así como unha maior transparencia en canto á súa orixe e características.

Importancia do sector apícola en España

O sector apícola ten unha gran relevancia en España, como poñen de manifesto os seus principais indicadores económicos. Cun censo de máis de 2,8 millóns de colmeas entre os dous sistemas produtivos, estante e trashumante, a produción final en 2023 situouse en 27.423 toneladas.

España conta con 36.893 explotacións, das que ao redor do 17 % son profesionais (as que reúnen máis de 150 colmeas), o que supón o nivel de profesionalización do sector apícola máis alto da Unión Europea. De feito, o 80 % da produción procede da apicultura profesional.

O sector apícola desempeña tamén unha importante función social e de vertebración do territorio no medio rural, así como ambiental, pola súa contribución á polinización das distintas especies vexetais.