Aprobadas novas extensións de norma para os sectores ovino, caprino ou avícola

O Boletín Oficial do Estado publicou este martes as ordes do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación polas que se aproban as extensións de normas propostas polas organizacións interprofesionais dos sectores cárnicos do ovino e caprino (Interovic), avícola (Avianza), de caza (Asiccaza) e de porco ibérico (ASICI).
Estas extensións aplicaranse ao conxunto de cada sector e establecen achegas económicas obrigatorias para financiar actividades de interese común.
As medidas foron aprobadas tras o informe favorable do Consello Xeral de Organizacións Interprofesionais Agroalimentarias (OIA), na súa sesión do pasado 24 de outubro.
Estes son algúns detalles das extensións de norma que aplicarán as distintas interprofesionais.
A Interprofesional Agroalimentaria do Ovino e o Caprino de Carne (Interovic) propón unha extensión de norma por cinco anos, a partir do 1 de decembro de 2025. As súas accións céntranse na promoción do sector, o impulso á investigación e innovación tecnolóxica, e a mellora do acceso a información sobre produción e mercados.
Velaquí a norma: https://www.boe.es/boe/dias/2025/11/11/pdfs/BOE-A-2025-22846.pdf
A Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza) expón unha extensión de tres anos, con campañas de comunicación e promoción da carne de polo, pavo e paspallás, estudos de mercado e medidas para mellorar a coordinación sectorial. https://www.boe.es/boe/dias/2025/11/11/pdfs/BOE-A-2025-22845.pdf
A Asociación Interprofesional de Carne de Caza (Asiccaza) establece unha extensión de cinco anos, orientada a mellorar a calidade dos produtos, desenvolver programas de I+D, ofrecer formación especializada e fortalecer o coñecemento do sector e os seus produtos. https://www.boe.es/boe/dias/2025/11/11/pdfs/BOE-A-2025-22844.pdf
A Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) presenta unha extensión de cinco anos, desde o 2 de xaneiro de 2026. Inclúe accións de promoción do consumo e coñecemento dos produtos ibéricos, fomento da I+D, mantemento e mellora do sistema informático ITACA, e apoio ao cumprimento da norma de calidade do ibérico. https://www.boe.es/boe/dias/2025/11/11/pdfs/BOE-A-2025-22843.pdf