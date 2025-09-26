Aprobadas 1.600 solicitudes de axuda para a renovación de maquinaria agrícola

O Ministerio de Agricultura aceptou 1.600 solicitudes de axuda para a renovación de maquinaria agrícola do Plan Renove 2025, ás que se van destinar 9,55 millóns de euros. A través desta convocatoria mobilizáronse máis de 41 millóns de euros de investimento en compra de maquinaria nova.
A convocatoria de 2025 contou con 400 beneficiarios máis que o pasado ano: Presentáronse 2.000 solicitudes, un 45 % máis que en 2024. Coa axuda pública cóbrese un 22 % do gasto total, mentres que o resto foi achegado polos propios agricultores e gandeiros.
Nesta edición, incluíronse compoñentes de agricultura de precisión, tanto para adaptar maquinaria en uso como para equipos recentemente adquiridos. Desta forma, a liña dotouse cun millón de euros e subvenciona sistemas de autoguiado, adaptación de maquinaria de traballo variable e kits Isobus.
En total incorpóranse 1.211 unidades de maquinaria moderna, máis eficiente e respectuosa co medio ambiente. Destacan as 267 sembradoras de sementeira directa, os 272 equipos de aplicación de fitosanitarios e as 271 trituradoras de restos vexetais.
Distribución por comunidades autónomas: