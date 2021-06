Aprazadas as xornadas de silvopastoreo desta fin de semana nos Ancares por un caso de covid-19

A Deputación de Lugo e as asociacións convocantes decidiron adiar a celebración do encontro que ía ter lugar en Navia de Suarna "por prudencia" mentres non se fan as probas aos contactos directos da persoa contaxiada. Nos vindeiros días anunciarase a nova data