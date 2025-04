Apoios públicos para a construción en madeira

A Axencia Galega da Industria Forestal XERA vén de resolver as axudas convocadas no 2024 para fomentar a construción en madeira. En total, XERA consignou para estes apoios 5 millóns de euros. Na resolución que se publicou hoxe no Diario Oficial de Galicia, concédense axudas para preto de 250 proxectos.

Os apoios concéntranse en torno a dúas liñas principais: a rehabilitación e construción de vivendas familiares por un lado, e por outro as edificacións para uso hoteleiro (albergues, cabanas de madeira, complexos rurais, etc.).

En menor medida, consignáronse apoios para naves industrias ou agrícolas, cubertas de instalacións deportivas e elementos patrimoniais.